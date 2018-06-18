В Приамурье прошел самый сильный за сто лет ливень

Субботний дождь в Благовещенске стал самым сильным за 104 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр "Фобос". В городе выпало 85,6 миллиметра осадков.

"Сильный ливень побил не только рекорд дня (прежнее скромное достижение - 26 миллиметров за сутки - держалось с 1914 года), но и месяца: ранее самым большим количеством осадков за один июньский день было 67,5 миллиметра, что произошло 14 июня 2010 года", - цитирует агентство сообщение метеорологов.

Вдобавок, ливень вошел в десятку самых сильных дождей за всю историю наблюдений за погодой в городе - с 1870-х годов.

По данным мэрии, были подтоплены два частных дома, около ста приусадебных участков, 25 перекрестков. К данному моменту последствия стихии устранены.

Как сообщает Амурский гидрометеоцентр, завтра в центральных и южных районах области ожидаются очень сильные дожди, ливни с грозами.

Сотрудники МЧС предупредили местные власти о необходимости организовать наблюдение за гидрологической обстановкой и своевременно информировать спасателей о ее изменении.