Президент "Амкара" заявил о прекращении существования клуба

Футбольный клуб "Амкар" из Перми прекратил свое существование. Об этом заявил владелец "черно-красных" Геннадий Шилов.

Пермская команда не будет заявляться для участия даже в ПФЛ. Для этого у клуба нет денег, заявил Шилов в интервью изданию "Спорт-Экспресс". По словам функционера, у клуба нет финансирования. Поэтому нет никакого смысла в продолжении его существования.

Напомним, что на прошлой неделе Российский футбольный союз отозвал лицензию у "Амкара" именно по причине отсутствия финансовых гарантий на сезон 2018-2019. Таким образом, футбольная команда, представлявшая Пермь в высшем дивизионе первенства России с 2004 года, навсегда покидает чемпионат страны. Место "Амкара" в РФПЛ займет команда "Анжи" из Махачкалы.