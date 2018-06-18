Автору первого гола ЧМ-2018 на самарской арене сербу Александару Коларову подарили сертификат на автомобиль Lada 4x4. А в местном сербском ресторане на радостях от победы над Коста-Рикой (1:0) приготовили плескавицу весом в 50 килограммов. Это тянет на рекорд для Книги Гиннесса.

Ранее власти региона анонсировали, что лучшего игрока первого матча ЧМ в Самаре, которого выберут местные болельщики, ждет специальный приз. И сразу же после победы сборной Сербии над командой Коста-Рики врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров вручил Александару Коларову сертификат на автомобиль Lada 4х4. Именно этот игрок и забил единственный гол в матче.

- Александар был очень рад. Вся команда восприняла подарок с воодушевлением. Я уверен, что автомобиль будет напоминать ему и о нашем городе, и об этом замечательном голе, который был забит на "Самара Арене", - поделился впечатлениями от общения с сербскими футболистами глава региона.

В Твиттере департамента информационной политики региона прокомментировали: подарок получился фирменный - "внедорожник с самарской душой и истинно русским характером".

На радостях от первой победы поздно вечером в одном из местных сербских ресторанов рядом с фан-зоной болельщикам пожарили самую гигантскую в мире плескавицу. Прямо на улице установили огромный мангал, за которым "колдовал" шеф-повар Стефан Клокар. Традиционная для балканских стран котлета из нескольких видов мяса получилась общим весом в 50 килограммов. Заведение отправило заявку на самое масштабное приготовление плескавицы в Книгу рекордов Гиннесса. Сейчас в ней зафиксировано кулинарное достижение весом в 42 килограмма.

Угощение было роздано бесплатно и тут же съедено болельщиками со всего мира под объединяющую "Катюшу". А чуть позже в фан-зоне выступил известный сербский музыкант Горан Брегович.

Где будем смотреть

19 июня, вторник,

"Россия 1"

20.45. Россия - Египет. Группа "А". Второй тур. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга (с 15-минутным превью).

"Матч ТВ"

10.30. "География сборной". Тематическая программа.

11.05. Бельгия - Панама. Группа "G". Второй тур. Повтор трансляции от 18 июня из Сочи.

13.05. "Наши соперники: Египет". Специальный репортаж.

13.40, 16.55. "Все на Матч! Чемпионат мира-2018". Прямые включения из студии, комментарии экспертов.

14.45. Колумбия - Япония. Группа "Н". Первый тур. Прямая трансляция из Саранска (с 15-минутным превью).

17.45. Польша - Сенегал. Группа "Н". Первый тур. Прямая трансляция из Москвы со стадиона "Спартак" (с 15-минутным превью).

19.55, 22.55. "Все на Матч! Чемпионат мира-2018". Прямые включения из студии, комментарии экспертов.

20.55.Тунис - Англия. Группа "G". Первый тур. Повтор трансляции от 18 июня из Волгограда.

23.45. "Чемпионат мира. Live!". Специальный репортаж.

00.25 (в ночь с 19 на 20 июня). Швеция - Южная Корея. Группа "F". Повтор трансляции от 18 июня из Нижнего Новгорода.

Время указано московское.



Подготовил Илья Трисвятский