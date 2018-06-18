В Башкирии медсестра поставила ребенку клизму со спиртом

В Ишимбае направлено в суд уголовное дело на бывшую медсестру районной больницы, из-за халатности которой пострадал трехлетний ребенок.

- В июне прошлого года в приемный покой больницы поступил трехлетний мальчик с нарушением работы желудочно-кишечного тракта. По назначению врача обвиняемая поставила ребенку клизму. Однако, медицинский работник перепутала флаконы с лекарственными препаратами и ввела малышу нашатырный спирт. В результате мальчик получил химический ожог кишечника, - рассказали в пресс-службе прокуратуры РБ.

В итоге ребенка перевели в республиканскую детскую больницу, где ему провели сложную операцию.

После проверки прокуратуры пятеро должностных лиц медучреждения получили дисциплинарное взыскание, а медсестру понизили в должности.