В июле россияне увидят одновременно два редких космических явления

В ночь с 28 на 29 июля жители России смогут наблюдать два редких астрономических явления.

Об этом сообщил в понедельник РИА Новости начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин.

Это великое противостояние Марса и продолжительное полное лунное затмение. Первое - период наибольшего сближения Земли и Марса - происходит раз в 15-17 лет. Второе - когда Луна полностью входит в тень Земли. В последний раз это было 31 января.

- Эти события сами по себе не такие редкие, но их совпадение по времени последний раз происходило почти 200 лет назад. - говорит ученый. - К тому же нынешнее лунное затмение будет самым продолжительным в нашем веке - полная фаза, когда Луна полностью скроется в тени Земли, составит более часа.

Земля и Марс сближаются каждые два года, но на разных расстояния. На это раз оно составит всего 55 миллионов, что случается редко.

Наблюдать за этими астрономическими явлениями можно будет в любой точке России, и для этого не нужно специального оборудования - достаточно выйти из дома и внимательно посмотреть на небо. Луну, когда она войдет в земную тень, не будет видно около часа, и в это же время в той же стороне можно будет рассмотреть красную звездочку невысоко над горизонтом. Это и будет Марс. Но если лунное затмение произойдет только в это время, то противостояние Марса можно будет наблюдать в течение нескольких недель.