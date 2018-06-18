В Саратовской области полицейскому откусили ухо

Пьяный житель города Маркса Саратовской области откусил часть уха полицейскому.

Инцидент произошел, когда 28-летнего молодого человека задержали полицейские за угон автомашины.

По данным следствия, мужчина, будучи пьяным, угнал машину своего земляка, который обратился за помощью к полицейским. В результате погони угонщика удалось задержать. После чего его доставили в районный отдел.

Когда задержанный находился в полицейском автомобиле рядом с отделом полиции, он напал на одного из стражей порядка и откусил ему часть ушной раковины.

- Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления: "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти", - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по Саратовской области Екатерина Котлова.

В СК уточнили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля и хранение наркотических средств. В настоящее время следствие ходатайствует перед судом о взятия его под стражу.