В Саратове водителя бывшего министра финансов лишили прав

Суд лишил водительских прав сотрудницу Октябрьской районной администрации Саратова, управлявшую служебным автомобилем теперь уже бывшего министра финансов региона.

Инцидент, который привел к скандалу в областном правительстве, случился в конце мая. Как уже сообщала "РГ", сотрудники ГИБДД ночью остановили в Саратове служебный автомобиль областного правительства, двигавшийся с выключенными фарами. За рулем машины находилась 34-летняя сотрудница администрации Октябрьского района Саратова, а на заднем сиденье правоохранители обнаружили спящего человека. Женщина, которую полицейские заподозрили в употребление алкоголя, отказалась проходить медицинское освидетельствование, что является административным правонарушением.

Административный материал в отношении сотрудницы муниципалитета был рассмотрен мировым судьей участка № 5 Волжского района Саратова.

- Вынесено постановление о привлечении данной гражданки к административной ответственности с наказанием в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортным средством на срок в полтора года, - сообщили корреспонденту "РГ" в Волжском районном суде Саратова.

В областном правительстве, в связи с инцидентом также проводилась служебная проверка, которая была прекращена, после того как министр финансов уволился со своей должности по собственному желанию.