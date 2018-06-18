В Ульяновской области появятся семейные участковые

Новости

РФС призвал болельщиков заранее приходить на матч Россия - Египет 22:39
Супруга Кобзона рассказала о состоянии артиста 22:34
В Японии повторилось землетрясение магнитудой 4 21:01
Трамп поручил Пентагону создать армию для "звездных войн" 20:54
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе 20:43
Лукашенко подписал указ по цифровой экономике 20:36
Форвард сборной Англии Кейн выйдет с первых минут в матче против Туниса 20:32
Путин выразил соболезнования вдове дирижера Рождественского 19:56
В Таганроге по делу об отравлении таллием эксгумировали тело мужчины 19:53
Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до четырех человек 19:47
Мальчик из Тулы стал "Мини Мистером России 2018" 19:45
Движение у стадиона "Спартак" ограничат в связи с матчем ЧМ 19:33
Стали известны подробности госпитализации Иосифа Кобзона 19:25
В Калининграде экстренно сел самолет из-за болезни ребенка 19:18
Стало известно, сколько продлится самый длинный световой день в Москве 19:18
Владимир Путин назначил послов РФ на Кубе, в Перу и в Португалии 19:18
Россию на МКФ в Карловых Варах представят фильмы про Цоя и Довлатова 18:54
В Туле будут судить таксиста, забившего пассажира до смерти 18:54
В мурманском бомбоубежище в руках у ребенка взорвался пиропатрон 18:50
Калужский пенсионер заработал на казино 18 миллионов 18:41
Никола Калинич исключен из состава сборной Хорватии на ЧМ-2018 18:33
Арбитр Карасев получил второе назначение на матч ЧМ-2018 18:24
Лавров обсудил с госсекретарем США Сирию и КНДР 18:23
Видео: группа Сергея Безрукова поддержала сборную России рок-песней 18:23
Путин назначил Силуанова представителем России в Совете ЕЭК 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как Москва превратилась в столицу мирового футбола
Как Москва превратилась в столицу мирового футбола
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
18.06.2018 22:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Не Анискин, а куратор

В Ульяновской области появятся семейные участковые
Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7594 (131)
Ульяновские власти объявили о создании института семейных уполномоченных, призванных помогать семьям решать возникающие у них проблемы "в режиме одного окна".

По мнению регионального руководства, старая модель семейной политики себя изжила, поскольку ответственные за нее чиновники часто грешат формальным подходом к исполнению своих обязанностей, "закрываясь от людских проблем должностными инструкциями". Семейные участковые будут оказывать мамам и папам консультативную, психологическую помощь, станут связующим звеном между семьей и властью в различных вопросах, таких как, например, получение положенных семье льгот, пособий или материальных выплат. По словам заместителя председателя правительства Ульяновской области Павла Дегтяря, в регионе насчитывается 155 тысяч семей. Среди них есть те, что признаны неблагополучными. Дети, которые в них воспитываются, находятся под особым контролем органов опеки и, как показывает практика, иногда оказываются в большей безопасности, нежели их сверстники из семей, производящих внешнее впечатление благополучных.

На Урале полицейский патруль спас женщину с эпилепсией

Так, весной этого года в своей квартире в центре Ульяновска молодая, обеспеченная мать убила трех своих детей, а затем наложила руки на себя. По основной версии, причиной трагедии стала психологическая нестабильность женщины, вызванная проблемами в отношениях с мужем. О том, что она готова пойти на крайние меры, за пределами семьи никто даже не догадывался, и во многом по этой причине предотвратить трагедию не удалось. По мнению ульяновских властей, будь у семьи куратор, все могло сложиться иначе.

Узнав об инициативе властей, некоторые ульяновцы в социальных сетях выразили беспокойство, что семейные участковые станут своего рода надзирателями, которые придут к ним домой, чтобы попытаться научить жизни. Однако, по словам Павла Дегтяря, эти опасения напрасны и на практике ничего подобного происходить не будет.

- Задача в том, чтобы люди почувствовали человеческое отношение со стороны семейного участкового и сами пришли к нему за помощью, - говорит Павел Дегтярь. - По тому же принципу у нас работают участковые терапевты и педиатры. Здесь - то же самое, только обязанности другие. Участковый должен будет хорошо знать подшефные семьи, понимать, чем они живут и в чем нуждаются, и в любое время дня и ночи быть готовым прийти на помощь.

Семейные участковые должны будут хорошо знать подшефные семьи, понимать, чем они живут и в чем нуждаются, и в любое время дня и ночи быть готовыми прийти на помощь

По предварительным оценкам, на каждого участкового будет приходиться приблизительно 1600 семей, то есть общее количество специалистов - около сотни на регион.

Числиться они будут в штатах муниципальных управлений социальной защиты. Соискатели на должности семейных участковых, в свою очередь, должны иметь образование в области психологии или социальной работы, а прежде чем получить работу, они должны будут пройти дополнительное обучение.

Первые семейные участковые появятся в Ульяновской области уже в этом году, но пока в пробном режиме, и лишь в нескольких сельских муниципалитетах региона, а также в одном из районов Ульяновска.

Впоследствии их опыт планируется распространить на всю область.

Главное сегодня

Володин рассказал о главной цели Госдумы при проработке пенсионной реформы
Сбивший пешеходов в центре Москвы таксист признал свою вину
Минфин поддержит снижение порога беспошлинной интернет-торговли
ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя
Глава Audi задержан по делу о "дизельгейте"