В Ульяновской области появятся семейные участковые

Ульяновские власти объявили о создании института семейных уполномоченных, призванных помогать семьям решать возникающие у них проблемы "в режиме одного окна".

По мнению регионального руководства, старая модель семейной политики себя изжила, поскольку ответственные за нее чиновники часто грешат формальным подходом к исполнению своих обязанностей, "закрываясь от людских проблем должностными инструкциями". Семейные участковые будут оказывать мамам и папам консультативную, психологическую помощь, станут связующим звеном между семьей и властью в различных вопросах, таких как, например, получение положенных семье льгот, пособий или материальных выплат. По словам заместителя председателя правительства Ульяновской области Павла Дегтяря, в регионе насчитывается 155 тысяч семей. Среди них есть те, что признаны неблагополучными. Дети, которые в них воспитываются, находятся под особым контролем органов опеки и, как показывает практика, иногда оказываются в большей безопасности, нежели их сверстники из семей, производящих внешнее впечатление благополучных.

Так, весной этого года в своей квартире в центре Ульяновска молодая, обеспеченная мать убила трех своих детей, а затем наложила руки на себя. По основной версии, причиной трагедии стала психологическая нестабильность женщины, вызванная проблемами в отношениях с мужем. О том, что она готова пойти на крайние меры, за пределами семьи никто даже не догадывался, и во многом по этой причине предотвратить трагедию не удалось. По мнению ульяновских властей, будь у семьи куратор, все могло сложиться иначе.

Узнав об инициативе властей, некоторые ульяновцы в социальных сетях выразили беспокойство, что семейные участковые станут своего рода надзирателями, которые придут к ним домой, чтобы попытаться научить жизни. Однако, по словам Павла Дегтяря, эти опасения напрасны и на практике ничего подобного происходить не будет.

- Задача в том, чтобы люди почувствовали человеческое отношение со стороны семейного участкового и сами пришли к нему за помощью, - говорит Павел Дегтярь. - По тому же принципу у нас работают участковые терапевты и педиатры. Здесь - то же самое, только обязанности другие. Участковый должен будет хорошо знать подшефные семьи, понимать, чем они живут и в чем нуждаются, и в любое время дня и ночи быть готовым прийти на помощь.

Семейные участковые должны будут хорошо знать подшефные семьи, понимать, чем они живут и в чем нуждаются, и в любое время дня и ночи быть готовыми прийти на помощь

По предварительным оценкам, на каждого участкового будет приходиться приблизительно 1600 семей, то есть общее количество специалистов - около сотни на регион.

Числиться они будут в штатах муниципальных управлений социальной защиты. Соискатели на должности семейных участковых, в свою очередь, должны иметь образование в области психологии или социальной работы, а прежде чем получить работу, они должны будут пройти дополнительное обучение.

Первые семейные участковые появятся в Ульяновской области уже в этом году, но пока в пробном режиме, и лишь в нескольких сельских муниципалитетах региона, а также в одном из районов Ульяновска.

Впоследствии их опыт планируется распространить на всю область.