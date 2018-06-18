Новости

ФК "Урал" попрощался с прекратившим деятельность пермским "Амкаром" 13:38
Президент "Амкара" заявил о прекращении существования клуба 13:20
Видео: режиссер сериала "Остановись и гори" оказался в горящей "Тесле" 13:20
Видео: Пассажиры остановили автобус с упавшим в обморок водителем 13:20
ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя 13:15
Роскомнадзор изъял в марте четыре тысячи "серых" SIM-карт 13:10
Песков переадресовал вопросы про пенсионную реформу в правительство 13:06
В Петербурге трое выпускников получили по 200 баллов за два ЕГЭ 12:58
Косачев: Встреча сенаторов РФ и США может состояться в начале июля 12:55
Уральца будут судить за регистрацию в однушке девяти тысяч мигрантов 12:55
В России появится агрегатор проверенных ювелирных магазинов 12:50
В Подмосковье построят еще три платных путепровода 12:49
В барнаульском зоопарке поселился гигантский грызун-аристократ 12:49
Для охраны от пожаров проложили 4,8 тыс. км лесных дорог 12:48
Юрлица и ИП освободят от пошлин за регистрацию в электронном виде 12:46
В Башкирии медсестра поставила ребенку клизму со спиртом 12:45
Установлены "адреса" итальянских строителей храма XII века 12:40
Ученые предупредили об опасности короткого сна 12:40
Песков: Рано говорить о прогрессе в обмене осужденными между Украиной и РФ 12:39
Видео: Исландские фанаты спели "Калинку" на фоне вулкана 12:35
Терри Гиллиам лишился прав на свой новый фильм о Дон Кихоте 12:30
"Нафтогаз" обжаловал приостановку ареста активов "Газпрома" 12:20
"Ювентус" предложит ЦСКА новые условия по трансферу Головина 12:19
Названы лучшие телесериалы по комиксам Marvel 12:19
СМИ: Игрока сборной Хорватии отчислят из команды за отказ выйти на замену 12:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ночной штурм армейского спецназа сняли на видео
Ночной штурм армейского спецназа сняли на видео
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как Москва превратилась в столицу мирового футбола
Как Москва превратилась в столицу мирового футбола
18.06.2018 12:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Александр Усс стал кандидатом в губернаторы Красноярского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Усс выдвинут в качестве кандидата от партии власти на выборах губернатора Красноярского края. Такое решение приняли делегаты XXXII партконференции Красноярского регионального отделения "Единой России", отдавшие за его кандидатуру абсолютное большинство голосов.
Фото: Правительство Красноярского края Фото: Правительство Красноярского края
Фото: Правительство Красноярского края

Конференцию предварял форум секретарей первичных и местных отделений партии, в работе которого приняли участие около 1400 представителей со всего края. Собравшиеся заслушали проекты избирательных программ участников предварительного голосования.

Александр Усс в своем выступлении рассказал о видении стратегии развития региона до 2025 года. В числе приоритетных направлений врио губернатора обозначил необходимость изменений к лучшему состояния окружающей среды.

Фото: Пресс-служба правительства красноярского края
В День России Александр Усс вручил паспорта лучшим школьникам края

- Нам удалось добиться, чтобы решение экологических проблем Красноярска и Норильска было отнесено к числу российских национальных приоритетов. В ближайшие месяцы это будет закреплено в комплексном плане мероприятий федеральных и краевых органов власти. И, по предварительным подсчетам, на его реализацию будет направлено не менее 100 миллиардов рублей в течение ближайших пяти лет. Это серьезный организационный успех, - подчеркнул Александр Усс.

Одной из важнейших задач является наращивание инвестиционной привлекательности территории для реализации крупных проектов российского и международного уровня.

- Проекты такого класса всегда были движущей силой экономического развития края. Сегодня это железная дорога Кызыл-Курагино на юге, дальнейшее освоение нефтяных и угольных месторождений на севере, строительство нового горно-металлургического комбината в Норильском промышленном районе, развертывание в центральной части края группы обрабатывающих производств - так называемой технологической или алюминиевой долины, создание на базе аэропорта Красноярск крупного мультимодального транспортного узла и многое другое. Этот инвестиционный портфель называется "Енисейской Сибирью", и поддержка со стороны президента делает перспективы его воплощения в жизнь абсолютно реальными, - отметил Александр Усс.

Как считает врио губернатора, к этим начинаниям необходимо подключить красноярские предприятия, организации и вузы, и в первую очередь Сибирский федеральный университет. Перспектива интересной работы даст краю конкурентные преимущества для привлечения молодежи, а Универсиада-2019 усилит этот эффект. Благодаря предстоящим студенческим играм будут созданы условия не только для получения качественного образования, но также и для занятий спортом, формирования современной городской среды, индустрии досуга.

- Конкурентная борьба за этот креативный слой - это задача первостепенной важности. Нам нужны люди, олицетворяющие собой свежий ветер новых идей, способные принимать дерзкие решения и воплощать их в конкретные достижения. Таким образом, несущим стержнем, сердцевиной наших планов на будущее может и должно стать следующее: свежий ветер под синим небом обновленной "Енисейской Сибири", - подытожил докладчик.

Александр Усс выразил уверенность, что заданный вектор позволит не только успешно выполнить задачи согласно указам президента, но также продвинуться в улучшении качества управления, оздоровления финансов, диверсификации экономики, поддержке сельскохозяйственного производства, малого и среднего бизнеса, совершенствовании транспортной инфраструктуры, улучшении материальной базы учреждений социальной сферы.

Фото: Правительство Красноярского края
Александр Усс: Задача власти - в объединяющем эффекте

Представленный проект обсудили приглашенные отраслевые эксперты, в числе которых депутаты Законодательного Собрания края - генеральный директор ФГУП "Горно-химический комбинат" Петр Гаврилов и заслуженный мастер спорта России Павел Ростовцев, депутат Красноярского городского совета, советник президента СФУ Наталья Фирюлина, директор сельхозпредприятия "Победа" Пировского района Сергей Михайлов, главный врач краевого онкодиспансера Андрей Модестов, общественный деятель по вопросам развития доступной среды Наталья Каптелина.

В процессе обсуждения специалисты внесли ряд конкретных предложений для дальнейшей работы над программой.

Напомним, выборы главы региона состоятся 9 сентября 2018 года. В соответствии с избирательным законодательством с 15-го по 25-е июля все кандидаты смогут подать документы на регистрацию в Избирательную комиссию Красноярского края.

Главное сегодня

В Госдуме сравнили Украину с колониальным государством
Таможня предложила ввести пошлину на все зарубежные интернет-покупки
Нефть дешевеет на ожиданиях роста добычи в рамках ОПЕК+
Данные о пострадавших в Японии россиянах не поступали
Электромобили предложили освободить от платы за парковку