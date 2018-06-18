Глава Омской области назвал дату открытия поликлиники-долгостроя

В Омске на стройплощадку левобережной поликлиники нагрянула экспертная комиссия регионального правительства во главе с врио губернатора Александром Бурковым. Столь пристальное внимание к объекту неслучайно. Поликлинику, в которой остро нуждаются 80 тысяч жителей шести микрорайонов, планировали сдать еще три года назад, однако она превратилась в долгострой.

В 2013-м году за возведение важного для Омска объекта взялась строительная фирма из Санкт-Петербурга. Вот только деньги она получила, но обанкротилась и дело до конца не довела. В 2016-17 годах строительно-монтажные работы выполнялись в рамках контрактов. В этом году омское правительство, наконец, решило избавить жителей левобережья от томления в очередях и поставить в этом деле точку. Деньги в размере 240 миллионов рублей на достройку поликлиники выделил региональный бюджет. Еще 100 миллионов будет потрачено на медицинское оборудование.

Снаружи многоярусная клиника выглядит готовой. Однако внутри работа кипит.

- Идем по графику, - рассказал представитель подрядчика Сергей Хлебороб. - Наружные работы выполнены на 99 процентов, отделочные - на 75. На объекте задействовано более ста человек. Срок сдачи - 10 августа.

Рабочих, действительно, на этажах поликлиники хватает. Одни штукатурят и красят стены, другие монтируют потолки, третьи занимаются отделкой лестничных маршей. Вокруг здания идет благоустройство территории. Подрядчик утверждает, что в строительстве используются современные материалы, и обещает качественное выполнение работ. Стоит сказать, что лукавить ему, в общем-то, невыгодно. Срок гарантии на выполненные работы составляет пять лет, поэтому все недоделки ему придется устранять за свой счет.

Сегодня эксперты правительства осмотрели помещения новостройки и сделали выводы.

- Относительно сроков сдачи в августе, которые заявляют строители, у меня есть большие сомнения, - сообщил врио губернатора Омской области Александр Бурков. - Но, тем не менее, я убежден, что поликлинику в этом году мы не только сдадим, но и запустим в работу. Лечебный персонал сможет принимать до тысячи пациентов в день. В результате мы разгрузим соседние клиники и дадим жителям возможность получать доступные и качественные медицинские услуги. Именно на это нас нацеливает президент России в своем "майском" указе.

Специалисты полагают, что строители завершат работу к 1 сентября. Еще два месяца потребуется на оснащение палат и кабинетов мебелью, установку и наладку оборудования, лицензирование. Таким образом, клиника, которую омичи ждали пять лет, сможет начать прием уже в ноябре этого года.

- Мы ждем-не дождемся, когда это, наконец, произойдет, - делится жительница Пятого микрорайона Татьяна Ермолаева. - Удобно то, что здесь будут принимать не только взрослых, но и маленьких пациентов. Клиника находится в доступном для транспорта месте. И вообще выглядит очень современно, поэтому станет еще и украшением всего района.

По словам регионального министра здравоохранения Андрея Стороженко, с медицинским персоналом проблем не будет. Штатное расписание предполагает наличие 560-ти специалистов, половина из них уже подали заявки. Помимо опытных работников коллектив пополнят молодые специалисты - выпускники омских учреждений высшего и среднего специального образования.

Справка

Проект новой поликлиники предполагает работу диагностического центра, дневного стационара, кабинетов томографии, отделения лучевой диагностики. Здесь откроют четыре терапевтических отделения, блок восстановительного лечения с бассейнами, физиопроцедурами и лечебной физкультурой.