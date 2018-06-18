Построить школы и больницы на Байкале станет проще

Минприроды России планирует упростить процедуры согласования строительства и реконструкции школ и больниц на Байкале. Законопроект, уточняющий объекты государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) на Байкальской природной территории, внесен в правительство. Об этом сообщило министерство.

Документ уточняет объекты ГЭЭ федерального уровня, строительство и реконструкцию которых предполагается провести на Байкальской природной территории.

В частности, планируется отказаться от ГЭЭ по проектной документации на объекты социальной инфраструктуры в границах буферной экологической зоны и экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории. Перечень таких объектов устанавливает правительство. При этом для проектов строительства и реконструкции любых, в том числе социальных объектов, в границах Центральной экологической зоны обязательства проводить экспертизу сохраняются.