Прокуратура выяснит причины ЧП на кузбасской шахте

Причины возгорания на шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецком районе Кемеровской области выясняет межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

- Проверка соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности началась сразу после инцидента, случившегося сегодня рано утром, - рассказала "РГ" старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Как сообщала "РГ", в шахте произошло возгорание кабеля. К счастью, в результате пожара, который уже ликвидировали, никто не пострадал. Из шахты были эвакуированы 114 человек. Девять человек оставались под землей, чтобы обеспечивать жизнедеятельность предприятия.

Газовая обстановка в горных выработках в пределах нормы. Работы по добыче угля в настоящее время приостановлены. Решение об их возобновлении примет специальная комиссия по расследованию происшествия. По предварительным данным, на шахте задымился насос, откачивающий воду.

Кстати

65 нарушений федерального законодательства о безопасности объектов выявила угольная прокуратура, проверив, как исполняется законодательство о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса в Кузбассе. Нарушения, допущенные на 20 проверенных угледобывающих и углеперерабатывающих предприятиях региона, касались в основном процедуры оформления паспортов безопасности объектов. Руководителям 19 предприятий внесены представления. Требования прокурора удовлетворены. К дисциплинарной ответственности привлечено 13 должностных лиц.