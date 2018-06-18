В Сибири изучили последствия стрессов на мышах-аутистах

Аутизм как наследственное заболевание встречается лишь у одного-двух процентов населения. Чаще симптомы этого заболевания развиваются под влиянием генетических факторов и факторов окружающей среды, таких как лекарства, загрязненный воздух, негативное социальное окружение, стресс. Такие выводы были сделаны после опытов, проведенных на мышах.

Исследователи из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ) изучили нейробиологические последствия хронического социального стресса. Как сообщили "РГ" в пресс-службе института, ученые заметили: самцы мышей, участвовавшие в длительных социальных конфронтациях, демонстрируют сниженную общительность, немотивированную агрессивность или, наоборот, заторможенность.

"Это говорит о том, что длительное проживание во враждебной среде сопровождается изменениями в социальном поведении. Также просматривается схожесть некоторых форм поведения с теми, что используют в качестве доказательства развития симптомов аутистического спектра у животных", - делают вывод специалисты ИЦиГ.

К примеру, мыши с повторным негативным социальным опытом, так называемые жертвы, избегали незнакомого партнера на нейтральной территории или замирали, когда он к ним приближался. Самцы с повторным опытом агрессии, наоборот, обычно атаковали приближающегося незнакомца. Большую часть общего времени тестирования они хаотично двигались по клетке, не обращая внимания на того, кто находился рядом, что может отражать гиперактивность и, по-видимому, дефицит внимания. У обеих групп мышей были обнаружены также симптомы нарушения двигательной активности и психоэмоционального состояния, в частности повышенная тревожность, которая, как правило, наблюдается у детей-аутистов.

Авторы работы, которая выполняется на грант Российского научного фонда, пришли к мнению, что симптомы аутистического спектра могут развиваться и во взрослом состоянии под влиянием социальной среды.