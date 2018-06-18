В Барнауле совершил аварийную посадку лайнер из Иркутска

Самолет Superjet 100, следовавший по маршруту Иркутск - Барнаул - Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение об аварийной посадке поступило на пульт дежурного в 7.40 местного времени. Причина инцидента - в самолете сработал датчик технической неисправности.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, посадка прошла успешно, никто из 85 пассажиров не пострадал. Людей вывели из самолета и разместили в здании аэропорта. Предполагается, что для дальнейшего полета им предоставят резервный борт.