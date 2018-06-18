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18.06.2018 12:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В барнаульском зоопарке поселился гигантский грызун-аристократ

Текст: Антон Дегтярев (Барнаул)

У посетителей барнаульского зоопарка "Лесная сказка" появился новый любимец - капибара.

Фото: Отдел по связям с общественностью екатеринбургского зоопарка
В екатеринбургском зоопарке родилось рекордное количество львят

Это самый крупный среди современных грызунов. Его вес от 30 до 65 килограммов. В переводе с языка племен тупи, населявших Бразилию, "капибара" значит "поедатель тонкой травки", рассказали "РГ" в зоопарке. Покушать новосел действительно не прочь: посетители кормят зверька разными вкусностями, а он охотно лакомится ими. Особенно понравилось животному подкрепляться морковью.

Кстати, британский зоолог Джеральд Даррелл отмечал, что у капибары весьма аристократический вид. По его словам, "тупая, почти квадратная морда имеют благодушно-покровительственное выражение, придающее ей сходство с задумчивым львом".

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