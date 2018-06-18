В Омске откроют хоккейную академию мирового уровня

Строительство первой за Уралом хоккейной академии "Авангард" идет в Омске полным ходом. Проект финансирует компания "Газпром Нефть". Омская область взяла на себя обязательства обеспечить объект инфраструктурой. Времени до открытия центра остается немного. Эксперты проверили, как идет работа по прокладке к объекту подъездных путей.

Масштабный проект предполагает создание единой системы подготовки спортсменов и тренерских кадров с базовым центром в Омске и сетью филиалов в регионах и призван обеспечить российскому хоккею достойную смену. Под будущий спортивно-образовательный комплекс отведена территория почти в 70 гектаров. Будущих хоккейных звезд начнут готовить через год.

- "Газпром Нефть" нам обещает, что дети выйдут на лед уже к сентябрю следующего года, - сообщил врио губернатора Омской области Александр Бурков. - К этому времени будет готова и первая поляна со зрительскими местами, и интернат для юных спортсменов. Наша задача - благоустроить территорию, обеспечив к объектам три заезда. Первый, оснащенный ливневой канализацией, будет готов 31 августа. Контракт на 73 миллиона уже разыгран. К маю следующего года построим еще два. Эти дороги помогут беспрепятственно осуществлять подвоз и вывоз болельщиков во время соревнований.

По словам проектировщиков, хоккейная академия "Авангард" будет иметь два катка с аренами на две тысячи зрителей, тренировочный зал, большой медицинский и восстановительный центры. На втором-третьем этажах разместятся тренажерный и универсальный спортзалы, а также реабилитационный центр. В гостинице-интернате на 156 мест будут жить, заниматься спортом без отрыва от школьного обучения иногородние дети.

- Новая площадка позволит нам принимать европейские и мировые детские хоккейные турниры. Интернат также станет для нас точкой роста, поскольку привлечет в Омск не только юных "звездочек" Урала и Сибири, но и их родителей, которые будут здесь работать и жить интересами региона, - считает Бурков.

Глава региона признается, что его маленький сын тоже уже встал на коньки. Вот только кем стать, фигуристом или хоккеистом, он пока не решил.