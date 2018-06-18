В Сибирь придут аномальная жара, грозы, ливни и шквалистый ветер

На территории Алтайского края, Республики Алтай и Кемеровской области в ближайшие дни установится аномально жаркая температура. Днем в этих регионах воздух прогреется выше тридцати градусов.

- В связи с неблагоприятным прогнозом возможно увеличение количества бытовых пожаров, происшествий на водных объектах края, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров, - подчеркнули в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сильное повышение температуры воздуха на Алтае местами будет сопровождаться сильными дождями, ливнем, градом и грозами. Подобная ситуация 19 и 20 июня сложится и в Новосибирской области: помимо обильных осадков, ожидаются сильные порывы шквалистого ветра с усилением до 25-27 метров в секунду. Предупреждение об опасных явлениях разместило управление Западно-Сибирской гидрометеослужбы.

- Порывы ветра лучше всего переждать в помещении,- предупреждают в новосибирском управлении МЧС. - На улице стоит держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Стоит проявлять осторожность и при виде оборванных проводов, раскачивающихся ставень, вывесок.