МЧС предупредило об угрозе затопления на Кубани и Ставрополье

Из-за сильных ливней на территории Ставрополья река Кубань может выйти из берегов. Под угрозой затопления также может оказаться Краснодарский край, предупредили в региональном управлении МЧС.

- В результате продвижения паводочной волны на реке Кубань в Краснодарском крае ожидается подъем уровней воды местами с достижением опасных отметок и выше их, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Кубани.

Кстати, 18 июня в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за плохой погоды. В южной части региона ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и сильным ветром до 20 метров в секунду.

Тем временем в городе Невинномысске Ставропольского края из-за высокого уровня воды в Кубани был введен режим повышенной готовности функционирования городского звена РСЧС. Однако, по сообщению краевого МЧС, вода пошла на спад, обращений граждан из-за подтоплений территорий не поступало.