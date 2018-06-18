На Ставрополье сбежавшего мальчика нашли в лесополосе

В Ставропольском крае полицию Советского городского округа подняли на поиски пропавшего девятилетнего мальчика. Ребенок, живший с семьей в хуторе Восточный, 16 июня ушел из дома.

Оказалось, что мальчик не потерялся, а пытался сбежать из дома. Во всяком случае, такие показания дал полицейским местный житель. Вечером мужчина встретил ребенка, который шел с ним в одном направлении и подвез его. Причем в пути пытался узнать у мальчика его адрес, но ребенок убежал.

- О случившемся он сразу же проинформировал полицейских. Получив тревожный сигнал, оперативный дежурный оповестил о происшествии все наряды, передал информацию участковым уполномоченным полиции и оперативникам. В поисковых мероприятиях было задействовано около 30 сотрудников полиции, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мальчика нашли в восемь утра следующего дня - он спал в лесополосе. Жизни и здоровью неудавшегося беглеца ничего не угрожает. Сейчас его уже передали матери, а с самой женщиной провели разъяснительную беседу.