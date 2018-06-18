Беларусь ограничила ввоз свинины из Ленинградской области из-за АЧС

Случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС), зарегистрированный в Ленинградской области РФ, заставил надзорные органы Беларуси ограничить ввоз в республику этой животноводческой продукции. Информация об этом размещена на сайте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода РБ, сообщает БЕЛТА.

Белорусские эксперты ссылаются на информацию Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России. В связи с этим в республике вводятся временные ограничения на ввоз из Ленинградской области живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

Отменяются и все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров из данного региона в Беларусь. В Минсельхозпроде информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.