19 июня вечером российская футбольная сборная проведет свой второй матч группового этапа чемпионата мира. На стадионе "Санкт-Петербург" команда Станислава Черчесова встретится с Египтом. И в случае победы может гарантировать себе выход в плей-офф.

Наша сборная прилетела в город на Неве еще в воскресенье вечером и заселилась в отеле "Коринтия". По сравнению с уединенной жизнью в Новогорске, к которой российские футболисты уже давно привыкли, контраст получился разительным. С полностью закрытой для посторонних подмосковной базы они переместились на неумолкающий ни днем ни ночью Невский проспект. По атмосфере Питер на этом чемпионате мира пока уступает Москве - болельщиков здесь в разы меньше, чем в столице, но жизнь в городе все равно кипит. Толпы туристов, уличные музыканты, громогласные зазывалы, предлагающие всевозможные экскурсии.

Впрочем, игроков вся эта шумиха особенно не касается - в респектабельном лобби тишина и спокойствие. Отель тщательно охраняют десяток полицейских, каждого посетителя заставляют пройти через рамку металлоискателя. Гостиница не закрыта от посторонних, поскольку наравне с футболистами здесь квартируют и обычные граждане. Это вызывает определенные неудобства. Скажем, Артем Дзюба, спустившись на ресепшен, был мгновенно опознан болельщиками и минут десять фотографировался со всеми желающими. После чего ретировался в номер.

18 июня наша команда уже появилась на публике в полном составе - ровно в полдень она вышла на поле стадиона "Санкт-Петербург" на официальную предматчевую тренировку. К этому моменту столбик термометра поднялся до 30 градусов тепла. За исключением Алана Дзагоева, который восстанавливается после травмы в Новогорске, все остальные игроки занимались в общей группе. По крайней мере, те 15 минут, которые за тренировкой наблюдали журналисты. Если говорить об ожидаемом составе на игру, то по сравнению с матчем против Саудовской Аравии масштабных изменений ждать вряд ли стоит. Игровая схема с четырьмя защитниками сохранится почти наверняка. Замены если и будут, то минимальные. Но Станислав Черчесов, выступая на пресс-конференции, на эту тему ожидаемо распространяться не стал.

Приняли ли вы решение, кто сыграет на острие атаки - Смолов или Дзюба? Какие главные критерии будут при выборе форварда - игра в первом матче, выступление на этом стадионе, где Смолов всегда играет удачно, или что-то еще?

Станислав Черчесов: Как и перед первым матчем, мы наигрываем все варианты. У нас еще есть время принять правильное решение. От стадиона или первой игры здесь ничего не зависит, потому что мы играем с другой командой, с другой тактикой. Мы их изучаем и для нас важно сыграть против них так, чтобы им было неудобно. От этого будем отталкиваться.

Станислав Черчесов: Прошлая победа - приятная, но история. Теперь надо другую историю писать

У вас есть специальная стратегия, как защищаться против Салаха?

Станислав Черчесов: Мы каждую команду изучаем, и в каждой команде есть игроки, на которых надо обращать внимание. Если брать непосредственно Египет, то у них достаточно ровная команда, но, естественно, он выделяется. Понятно, что мы играем против всей команды, а не против одного футболиста. Но надо все учитывать. Есть понимание, как это делать, и мы завтра будем это делать.

Способен ли кто-то в сборной России "исполнить Рамоса", как в финале Лиги чемпионов?

Станислав Черчесов: Вы что имеете ввиду? Как он кубок взял в руки после финала? Если вы это имеете в виду, то завтра простая игра, и нам кубок вручать никто не будет.

Я имею в виду, как он уронил Салаха.

Станислав Черчесов: Наверное, и Рамос это не специально сделал. Дай бог, чтобы Салах завтра был здоров и радовал болельщиков сборной Египта и всего мира. Он хороший футболист, и такие игроки украшают чемпионат мира.

Тем не менее никто в Англии и в Лиге чемпионов не смог его сдержать. Как планируете это сделать вы?

Станислав Черчесов: Я верю в свою команду и в своих игроков. Мы готовы это сделать, и мы это сделаем.

Вам льстит, что многие фавориты на старте оступились, а вы - единственные, кто свой матч выиграли крупно?

Станислав Черчесов: Только турнир покажет, что эта победа нам дает. Нам ничего не льстит. Есть три очка, которые мы хотели взять. Мы стартовали с победы, это изначально настраивает на положительный лад. Но мы ее забыли. Приятная, но история. Теперь надо другую историю писать.

Почувствовали изменение в восприятии вашей команды после первой игры?

Станислав Черчесов: Турнир только стартовал. Мы сделали маленький шаг к нашей цели - выходу из группы. Но 19 июня совершенно другая игра.

44 Мяча забил в этом сезоне Мохамед Салах за "Ливерпуль" в чемпионате Англии и Лиге чемпионов

Как далеко может пройти сборная России на этом чемпионате мира?

Станислав Черчесов: Мы не думаем ни о чем, кроме следующего шага. Дальше мы не заглядываем. Думая о других барьерах, можно споткнуться на первом, который перед тобой стоит. Мы четко понимаем, чего хотим и куда движемся. Завтра - следующий барьер, а дальше мы не смотрим и не хотим.

Что же касается египтян, которые свою тренировку провели уже вечером, то здесь все внимание приковано к лидеру и главной звезде "фараонов" Мохамеду Салаху. Из-за травмы он пропустил первый матч чемпионата против Уругвая, в котором латиноамериканцы вырвали победу на последних минутах, - 1:0.

Но к поединку против россиян он уже восстановится и, если верить заявлениям египетской стороны, будет готов сыграть. Вопрос лишь в том, насколько Салах, не выходивший на поле с финального матча Лиги чемпионов, будет готов действовать на максимуме возможностей и на сколько времени его хватит.

Турнирные расклады накануне встречи предельно просты. Победа гарантирует сборной России выход в 1/8 финала. К слову, отечественные футболисты не могут преодолеть групповой этап чемпионатов мира аж с 1986 года, то есть еще с советских времен.

Ничья тоже будет неплохим результатом - крупная победа над Саудовской Аравией обеспечила нашей команде отличную разницу забитых и пропущенных мячей, которую в случае равенства очков будут учитывать в первую очередь. Ну а поражение, разумеется, крайне нежелательно. Однако и оно не является фатальным, поскольку впереди еще один матч - 25 июня против Уругвая в Самаре.

В последнее время ярче всех в российской сборной себя проявляет полузащитник ЦСКА Александр Головин. В первом матче ЧМ-2018 с Саудовской Аравией он забил сам и отметился двумя результативными передачами. Фото: EPA

Статистика

Группа "Е"

Коста-Рика - Сербия - 0:1 (0:0). Первый тур. Самара. Стадион "Самара Арена". 41 432 зрителя (вмещает 41 970). Судьи: Дьедиу, Камара, Самба (все - Сенегал).

Коста-Рика: Навас (вратарь); Гамбоа, Кальво, Дуарте, Гонсалес, Акоста, Борхес, Гусман, (Колиндрес, 73), Венегас (Боланьос, 60), Уренья (Кэмпбелл, 67), Руис.

Навас (вратарь); Гамбоа, Кальво, Дуарте, Гонсалес, Акоста, Борхес, Гусман, (Колиндрес, 73), Венегас (Боланьос, 60), Уренья (Кэмпбелл, 67), Руис. Сербия : Стойкович (вратарь); Иванович, Коларов, Миленкович, Тошич, Матич, Миливоевич, Милинкович-Савич, Тадич (Рукавина, 83), Митрович (Прийович, 90), Ляич (Костич, 70).

: Стойкович (вратарь); Иванович, Коларов, Миленкович, Тошич, Матич, Миливоевич, Милинкович-Савич, Тадич (Рукавина, 83), Митрович (Прийович, 90), Ляич (Костич, 70). Гол: Коларов, 56.

Коларов, 56. Предупреждения: Кальво, 22; Гусман, 56 - Иванович, 59; Прийович, 90 + 8.

Кальво, 22; Гусман, 56 - Иванович, 59; Прийович, 90 + 8. Удары (в створ ворот): 10 (3) - 10 (3).

(в створ ворот): 10 (3) - 10 (3). Фолы: 18 - 15. Угловые: 5 - 4.

18 - 15. Угловые: 5 - 4. Штрафные удары: 16 - 19.

16 - 19. Процент владения мячом: 50% - 50%.

50% - 50%. Лучший игрок матча: Александар Коларов (Сербия).

Бразилия - Швейцария - 1:1 (1:0). Первый тур. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 43 109 зрителей (вмещает 43 472). Судьи: Рамос, Торрентера, М. Эрнандес (все - Мексика).

Бразилия: Алисон (вратарь); Данило, Марсело, Тиаго Силва, Миранда, Каземиро (Фернандиньо, 60), Паулиньо (Ренато Аугусто, 67), Филиппе Коутиньо, Виллиан, Габриэл Жезус (Роберто Фирмино, 79), Неймар.

Алисон (вратарь); Данило, Марсело, Тиаго Силва, Миранда, Каземиро (Фернандиньо, 60), Паулиньо (Ренато Аугусто, 67), Филиппе Коутиньо, Виллиан, Габриэл Жезус (Роберто Фирмино, 79), Неймар. Швейцария: Зоммер (вратарь); Лихтштайнер (Ланг, 87), Р. Родригес, Шер, Аканджи, Джака, Шакири, Бехрами (Закария, 71), Джемайли, Цубер, Сеферович (Эмболо, 80).

Зоммер (вратарь); Лихтштайнер (Ланг, 87), Р. Родригес, Шер, Аканджи, Джака, Шакири, Бехрами (Закария, 71), Джемайли, Цубер, Сеферович (Эмболо, 80). Голы: Филиппе Коутиньо, 20 - Цубер (ассистент - Шакири), 50.

Филиппе Коутиньо, 20 - Цубер (ассистент - Шакири), 50. Предупреждения: Каземиро, 47 - Лихтштайнер, 31; Шер, 65; Бехрами, 68.

Каземиро, 47 - Лихтштайнер, 31; Шер, 65; Бехрами, 68. Удары (в створ ворот): 20 (4) - 6 (2).

(в створ ворот): 20 (4) - 6 (2). Фолы: 12 - 19. Угловые: 7 - 2.

12 - 19. Угловые: 7 - 2. Штрафные удары: 19 - 11.

19 - 11. Процент владения мячом: 52% - 48%.

52% - 48%. Лучший игрок матча: Филиппе Коутиньо (Бразилия).

Группа "F"

Германия - Мексика - 0:1 (0:1). Первый тур. Москва. Стадион "Лужники". 78 011 зрителей (вмещает 78 011). Судьи: Фагани, Сохандан, Мансури (все - Иран).

Германия: Нойер (вратарь); Киммих, Платтенхардт (Гомес, 79), Боатенг, Хуммельс, Кроос, Хедира (Ройс, 60), Озил, Дракслер, Мюллер, Вернер (Брандт, 86).

Нойер (вратарь); Киммих, Платтенхардт (Гомес, 79), Боатенг, Хуммельс, Кроос, Хедира (Ройс, 60), Озил, Дракслер, Мюллер, Вернер (Брандт, 86). Мексика: Очоа (вратарь); Сальседо, Айяла, Морено, Лайюн, Гальярдо, Гуардадо (Маркес, 74), Эррера, Эрнандес, Вела (Альварес, 58), Лосано (Хименес, 66).

Очоа (вратарь); Сальседо, Айяла, Морено, Лайюн, Гальярдо, Гуардадо (Маркес, 74), Эррера, Эрнандес, Вела (Альварес, 58), Лосано (Хименес, 66). Гол: Лосано (ассистент - Эрнандес), 35.

Предупреждения : Мюллер, 83; Хуммельс, 84 - Морено, 40: Эррера, 90.

: Мюллер, 83; Хуммельс, 84 - Морено, 40: Эррера, 90. Удары (в створ ворот): 25 (9) - 12 (4).

(в створ ворот): 25 (9) - 12 (4). Фолы: 10 - 15. Угловые: 8 - 1.

10 - 15. Угловые: 8 - 1. Штрафные удары: 15 - 11.

15 - 11. Процент владения мячом: 60% - 40%.

60% - 40%. Лучший игрок матча: Ирвинг Лосано (Мексика).

Швеция - Южная Корея - 1:0 (0:0). Первый тур. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород". Судьи: Чикас, Сумба (оба - Сальвадор), Мора (Коста-Рика).

Швеция : Ульсен (вратарь); Лустиг, Аугустинссон, Янссон, Гранквист, Экдаль (Хильемарк, 71), Классон, Ларссон (Свенссон, 81), Форсберг, Тойвонен (Телин, 77) Берг.

: Ульсен (вратарь); Лустиг, Аугустинссон, Янссон, Гранквист, Экдаль (Хильемарк, 71), Классон, Ларссон (Свенссон, 81), Форсберг, Тойвонен (Телин, 77) Берг. Южная Корея : Чо Хен У (вратарь); Ли Ен, Пак Чу Хо (Ким Мин Ву, 28), Ким Ен Гвон, Чжан Хен Су, Ку Джа Чхоль (Ли Сын У, 72), Ки Сон Ен, Ли Дже Сон, Ким Син Ук (Чон У Ен, 66), Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан.

: Чо Хен У (вратарь); Ли Ен, Пак Чу Хо (Ким Мин Ву, 28), Ким Ен Гвон, Чжан Хен Су, Ку Джа Чхоль (Ли Сын У, 72), Ки Сон Ен, Ли Дже Сон, Ким Син Ук (Чон У Ен, 66), Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан. Гол: Гранквист, 65 (с пенальти).

Гранквист, 65 (с пенальти). Предупреждения: Классон, 61 - Ким Син Ук, 12; Хван Хи Чхан, 55.

Классон, 61 - Ким Син Ук, 12; Хван Хи Чхан, 55. Удары (в створ ворот): 15 (4)- 5 (0).

(в створ ворот): 15 (4)- 5 (0). Фолы : 20 - 23. Угловые: 6 - 5.

: 20 - 23. Угловые: 6 - 5. Штрафные удары: 21 - 20...