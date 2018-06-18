Отряд кораблей Балтфлота ушел в Северную Атлантику

Отряд кораблей Балтийского флота вышел из главной базы Балтийского флота - Балтийска и отправился в дальний поход в Северную Атлантику.

В составе отряда - новейшие корветы-"невидимки" "Бойкий" и "Стойкий", средний морской танкер "Кола" и морской буксир "Конецкий", сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Основная задача похода - обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантического океана, уточнили в ведомстве.

Корветы несут на борту противолодочные вертолеты Ка-27ПС. В состав экипажей отряда входят подразделения морской пехоты, прошедшие специальную подготовку.

В походе морякам предстоит выполнить множество различных учебно-боевых задач, в том числе - совместные учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, а также пополнение запасов в море различными способами.

Экипажи палубных вертолетов морской авиации флота проведут летные смены в акватории Атлантического океана, выполнят тренировки по поиску подводных лодок условного противника и обнаружению надводных целей, поисково-спасательные действия.

Для "Бойкого" и "Колы" это уже не первый подобный поход. Полгода назад корабли вернулись из похода к берегам Сирии, длившегося более 90 суток.

Справка "РГ"

"Бойкий" и "Стойкий" - боевые надводные корабли 2-го ранга ближней морской зоны проекта 20380 (корветы). Это второй и третий корабли серии, построенной на петербургской "Северной верфи". Вошли в состав ВМФ России в мае 2013 года и в июле 2014-го соответственно.