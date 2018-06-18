17 июня, в день памяти святых Вологодской земли, завершился двухдневный визит Патриарха Кирилла в Вологодскую область.

От предприятий компании по производству минеральных удобрений, вырвавшейся в почти мировые лидеры, до фресок Дионисия в Ферапонтово - такая амплитуда патриаршего внимания и интереса во время визитов поначалу кажется невместимой в одну душу и голову. Журналисты, по крайней мере, устают до нежелания разговаривать. Впрочем, у Патриарха есть свой источник пополнения сил, наиболее трудно передаваемый и воспринимаемый светской аудиторией, - служение Литургии. Он отслужил две литургии: на площади перед кафедральным собором в Череповце и на Кремлевской площади в Вологде - под щедрейшим для Русского Севера солнцем и на заполненных под завязку открытых пространствах.

В программе Патриарха - при крайней разномастности ее тем и адресов - всегда можно прочитать некий сюжет и общую ткань смысла. В конце концов и впечатляюще модернизирующая производство ("Мицубиси" строила аммиачные цеха) и возводящая маленькие призаводские храмы компания "ФосАгро", и стены Кирилло-Белозерского монастыря, и фрески Ферапонтово - это достижения мирового уровня. Экономического и художественного. Первый, конечно, куда более преходящий, зато магнитит и сводит с ума современников. Второй практически неистощим, с точки зрения человеческой жизни вечен, но трудно конвертируем в первый. В Ферапонтово уменьшается поток туристов, и Патриарх недаром сказал: кто здесь не был, здесь надо быть. Денег, конечно, никогда нет. Но тем, у кого они есть летом на Турцию, Египет и Таиланд, зазорно не съездить в Ферапонтово. Это все равно что жить, не осознавая свою жизнь, ее духовные и культурные начала и вершины, в общем, не понимать пейзажа своей жизни.

Тем, у кого есть деньги и время на Турцию, Египет и Таиланд, зазорно не съездить в Ферапонтово

Не подлежит исключению из повестки дня патриарших визитов (почти как встреча с губернатором) тема семьи и детей - детей-сирот и детей-инвалидов особенно. В Вологде он повстречался с детьми, оставшимся без попечения родителей. Для их поддержки здесь создан специальный центр, с которым активно сотрудничает Вологодская епархия. Стараниями сотрудников центра уже устроены в семьи 226 детей, из них 70 - в свои кровные. Создана активная волонтерская сеть приемных родителей.

Патриарх также посетил Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь и увидел прекрасную недевальвирующуюся награду глазу и душе - Вологодскую Софию.

Специально для "РГ"

Первый день визита Патриарха Кирилла в Вологодскую область закончился в Ферапонтовом монастыре, где он осмотрел знаменитые фрески Дионисия и вспомнил, как в далеком 1969 году смотрительница не пустила его, специально приехавшего для этого из Ленинграда. Посмотрев на фрески Дионисия на этот раз, он ответил на вопрос корреспондента "РГ", какое впечатление они на него произвели:

- Культура и духовность всегда идут рядом друг с другом. Нет культуры без духовности, и нет духовности без культуры. Духовность всегда себя проявляет вовне: либо в верных словах, либо в высоких художественных произведениях, которые захватывают нас своей глубиной и гармоничностью. И это мы видим и здесь, в Ферапонтово, в храме, где сохранились фрески Дионисия.