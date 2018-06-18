В Карелии турист из Ленобласти сорвался в водопад Кивач

В карельском заповеднике "Кивач" случилось чрезвычайное происшествие. В водопад упал турист из Ленинградской области.

Звонок о ЧП в республиканскую поисково-спасательную службу поступил в воскресенье около 15 часов. На место сразу же выехали специалисты. Как выяснилось, житель Кировска 1987 года рождения приехал посмотреть на водопад Кивач вместе с женой. Чтобы сделать эффектный снимок, он перелез через ограждение, но поскользнулся на мокрых камнях и сорвался в бурлящую воду.

Тело туриста до сих пор не обнаружили. Как сообщили в Карельской поисково-спасательной службе, на реке Суне сегодня будут работать водолазы. Беременной жене пропавшего пришлось оказывать медицинскую помощь.