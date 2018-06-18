В Ленобласти получил пробоину сухогруз с удобрениями

В акватории Финского залива в районе острова Сескар сел на мель сухогруз с удобрениями.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, авария произошла около 07.10 утра.

Теплоход "Сормовский 3052", принадлежащий Северо-Западному пароходству, направлялся из Петербурга в Польшу. Сев на мель, корабль получил пробоину в носовой части. В результате были повреждены два балластных отсека и отсек подруливающего устройства.

Судно везло в Польшу груз минеральных удобрений. Никто из одиннадцати членов экипажа не пострадал. Экологической угрозы также удалось избежать - ни топливо из баков, ни сами удобрения в воду не попали.

Сотрудники надзорного ведомства начали проверку исполнения законодательства о безопасности плавания. Ее проведение поручено Санкт-Петербургской транспортной прокуратуре.