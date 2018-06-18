В Петербурге трое выпускников получили по 200 баллов за два ЕГЭ

В Петербурге стали известны результаты ЕГЭ по первым трем экзаменам, сообщает официальный сайт комитета по образованию. Проверены работы выпускников по математике, географии и информатике

Трое молодых петербуржцев получили дважды стобалльный результат. 200 баллов из 200 возможных при сдаче ЕГЭ по математике и информатике набрали Юрий Дамбаев, выпускник Губернаторского физико-математического лицея №30, Александрина Стрельцова, выпускница интерната-лицея "Физико-техническая школа" и Никита Дроздов, из школы №605 с углубленным изучением немецкого языка.

Примечательно, что Юрий Дамбаев и Александрина Стрельцова заканчивают школу с золотыми медалями, оба планируют стать профессиональными математиками. А Никита Дроздов, хотя и учится в языковой школе, с раннего детства увлекается информатикой. Его планы - учеба в Санкт-Петербургском университете ИТМО.

Все ребята-стобалльники являются победителями множества олимпиад по профилирующим предметам, в том числе всероссийского и межвузовского уровня.