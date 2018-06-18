В Петербурге задержали ворвавшегося с ножом в церковь мужчину

В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства, при которых 29-летний гость из Карелии напал с ножом на 52-летнего сторожа Чесменской церкви. ЧП произошло прямо в храме.

Как сообщил "РГ" источник, знакомый с ситуацией, нападавшего доставили в 33-й отдел полиции. Сторожа госпитализировали с ножевыми ранениями в состоянии средней тяжести. Больше никто из прихожан и работников церкви не пострадал.

Свидетелями происшествия стали прихожане и прохожие. Очевидцы сообщают в социальных сетях, что дебошира вывели из церкви в наручниках, он с трудом мог ходить.

Граждане, ставшие свидетелями этой сцены высказали предположение, что нападавший мог быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Чесменская церковь построена в 1770-м году в честь победы русского флота в Чесменской бухте в стиле псевдоготики и является памятником архитектуры федерального значения.