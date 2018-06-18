В Поморье дом крестьянина превратят в выставочный зал

В городе Вельске Архангельской области начались реставрационные работы на историческом здании - объекте культурного наследия регионального значения "Дом книги". Открыть его для посетителей планируется уже осенью 2019 года. Это будет самый большой выставочный зал в районе.

Реставрация - часть комплексного регионального проекта, посвященного 100-летию со дня образования трех знаменитых музеев Поморья: Каргопольского историко-архитектурного, Сольвычегодского историко-художественного и Вельского краеведческого музея имени Кулакова.

По словам губернатора Архангельской области Игоря Орлова, на развитие исторической и музейной инфраструктуры трех малых городов Архангельской области в бюджете 2018 года заложено 60 миллионов рублей. "Важно использовать их так, чтобы результаты этой работы увидели будущие поколения", - отметил губернатор.

Отметим, что здание в Вельске было построено в 1910-х годах торгующим крестьянином Василием Шичевым. Изначально в нем располагались торговые лавки, в 1920-е годы здесь открыли кинотеатр "Марс". Позже здесь размещались магазины, в том числе Дом книги. Чтобы сохранить исторический объект, его в 1997 году передали государству. Теперь здание является частью Вельского краеведческого музея.

Дом потерял свой былой облик из-за многочисленных пожаров на втором этаже. После последнего здание законсервировали, подготовили проектно-сметную документацию, нашли источники финансирования, по итогам конкурса определили подрядчика. Дом восстановят в первоначальном виде - без второго этажа, появившегося 1950-х годах для размещения коммунальных квартир.

А открыть выставочный зал планируют к столетию музея, которое будет праздноваться в 2019 году. По словам его директора Галины Веревкиной, к этому событию готовится выставка "100 жемчужин Вельского музея".

Справка "РГ"

Вельский краеведческий музей имени Кулакова создан в мае 1919 года на основе коллекции местного крестьянина. Сейчас он располагается в трех исторических каменных зданиях начала XX века. В музее работают две постоянные экспозиции: "Природа и природные ресурсы Вельского района" и "История Поважья с древнейших времен до начала ХХ века". Выставки позволяют посетителям больше узнать об истории города, о флоре и фауне района, увидеть уникальные археологические памятники, книги, предметы быта. Всего в музее насчитывается более 26 тысяч экспонатов.