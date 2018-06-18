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18.06.2018 13:15
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя

Текст: Юрий Когалов

Европейский союз продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя. Об этом говорится в документе, опубликованном сегодня на сайте Совета ЕС.

Согласно решению, принятому на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге, ограничительные меры продлены до 23 июня 2019 года. Санкции включают запрет на импорт продукции из Крыма и Севастополя в ЕС, инвестиции в этот российский регион (европейцам нельзя приобретать здесь недвижимость), оказание услуг, связанных с туристической деятельностью (европейские круизные суда не могут останавливаться в портах Крымского полуострова), экспорт ряда товаров и технологий в сфере транспорта, телекоммуникаций, энергетики, поиска и добычи газа и нефти. Также запрещено оказывать техническую помощь, брокерские, строительные и инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих областях. Санкции в отношении Крыма и Севастополя были продлены без обсуждения.

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Напомним, ограничительные меры были введены в 2014 году, часть из них продлевается раз в полгода, другая - раз в год. Это происходит в рамках стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией. Однако это не мешает европейским политикам и бизнесменам регулярно посещать полуостров и принимать участие в различных мероприятиях, проводимых здесь. Так, Ялтинский международный экономический форум в апреле посетили 612 иностранных участников из 71 страны мира, в том числе Бельгии, Германии, Австрии, Франции, Чехии, Польши и многих других.

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