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18.06.2018 09:01
Рубрика: Спорт

МВД: Матч Бразилия - Швейцария прошел без правонарушений

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону матч чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии прошел без крупных правонарушений со стороны болельщиков двух команд. За игрой сборных на стадионе "Ростов Арена" наблюдали свыше 43 тысяч зрителей, а вместимость спортивного сооружения - 45 тысяч человек.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе областного управления МВД, сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия, а также дружинами казаков приняли необходимые меры по обеспечению безопасности граждан во время футбольного матча. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено.

Отметим, что кроме стадиона "Ростов Арена" сотрудники полиции обеспечили правопорядок в исторической зоне города, где прошли импровизированные многотысячные акции фанатов Швейцарии и Бразилии.

Кроме того, полицейские не допустили нарушений на Театральной площади, где работала официальная фан-зона, рассчитанная на 22 тысячи человек.

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