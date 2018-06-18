Единую карту лояльности разработали для гостей курортов Краснодарского края. Зарегистрировавшись на специальном сайте и получив ее, туристы могут рассчитывать на хорошие скидки или же получение бонусов в отелях, ресторанах, такси и развлекательных объектах Сочи, Геленджика, Анапы и Новороссийска.

Как выяснилось, получить карту на руки можно в отелях и аэропортах или же просто пользоваться так называемой ее виртуальной версией. Схема проста. Сначала надо зарегистрироваться на специально запущенном под программу сайте. Указав имя и фамилию, а также электронную почту и телефон, турист получает свой номер и заводит здесь же личную страничку.

В одном из разделов перечислены все участвующие в программе компании - уже сегодня владельцам карты предлагают получить преференции в 80 компаниях курортов региона. Для этого при получении услуги у партнера проекта нужно просто назвать свое имя или присвоенный номер. Для идентификации сгодится и указанный при регистрации мобильный, а также скачанное на смартфон официальное приложение системы с персональным QR-кодом.

- Программа лояльности "Южное гостеприимство" разрабатывалась при поддержке властей края. Нечто похожее есть и в других регионах, но только у нас она бесплатная. Это для нас обязательное условие, - объясняет руководитель министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди. - Часть объектов предлагает скидки в 10-30 процентов, другие готовы удивлять бонусами.

Так, в прокате велосипедов можно рассчитывать на дополнительные бесплатные часы, а в гостиницах помимо скидки на размещение могут предложить свой комплимент - бутылку шампанского в номер, к примеру.

В списке средств размещения значатся как мини-отели, так и пятизвездочные гостиницы. Дешевле обойдется и морская прогулка в Геленджике, а также посещение пингвинария и океанариума в Сочи. Сюда же включены с десяток музеев, конный театр в олимпийской столице, прокат сигвеев, несколько фитнес-клубов, картинг, экскурсионные маршруты и службы частного извоза, СПА-салоны, салоны красоты, более 20 ресторанов, кафе и баров. Плюс зовут посетить пивоварни, центр винного туризма в Абрау-Дюрсо и даже чайные плантации...

В прокате велосипедов можно получить бесплатные часы, а в гостиницах помимо скидки на размещение и бутылку шампанского в номер

- Готовые к приему гостей на таких условиях предприниматели должны просто подать заявку на включение в программу, которую обещаем рассмотреть в самые короткие сроки. К участию допускаются только хорошо зарекомендовавшие себя заведения с хорошим сервисом. Стоит ли говорить, что такой обмен выгоден как бизнесменам, так и туристам, - уверена руководитель проекта "Южное гостеприимство" Евгения Тонких.

Согласно официальным данным, только за первые несколько дней запуска проекта специальную карту, которая, к слову, является бессрочной, получили более 300 человек. Воспользоваться преференциями могут как приехавшие в регион курортники, так и местные жители.