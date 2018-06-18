Новости

РФС призвал болельщиков заранее приходить на матч Россия - Египет 22:39
Супруга Кобзона рассказала о состоянии артиста 22:34
В Японии повторилось землетрясение магнитудой 4 21:01
Трамп поручил Пентагону создать армию для "звездных войн" 20:54
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе 20:43
Лукашенко подписал указ по цифровой экономике 20:36
Форвард сборной Англии Кейн выйдет с первых минут в матче против Туниса 20:32
Путин выразил соболезнования вдове дирижера Рождественского 19:56
В Таганроге по делу об отравлении таллием эксгумировали тело мужчины 19:53
Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до четырех человек 19:47
Мальчик из Тулы стал "Мини Мистером России 2018" 19:45
Движение у стадиона "Спартак" ограничат в связи с матчем ЧМ 19:33
Стали известны подробности госпитализации Иосифа Кобзона 19:25
В Калининграде экстренно сел самолет из-за болезни ребенка 19:18
Стало известно, сколько продлится самый длинный световой день в Москве 19:18
Владимир Путин назначил послов РФ на Кубе, в Перу и в Португалии 19:18
Россию на МКФ в Карловых Варах представят фильмы про Цоя и Довлатова 18:54
В Туле будут судить таксиста, забившего пассажира до смерти 18:54
В мурманском бомбоубежище в руках у ребенка взорвался пиропатрон 18:50
Калужский пенсионер заработал на казино 18 миллионов 18:41
Никола Калинич исключен из состава сборной Хорватии на ЧМ-2018 18:33
Арбитр Карасев получил второе назначение на матч ЧМ-2018 18:24
Лавров обсудил с госсекретарем США Сирию и КНДР 18:23
Видео: группа Сергея Безрукова поддержала сборную России рок-песней 18:23
Путин назначил Силуанова представителем России в Совете ЕЭК 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как Москва превратилась в столицу мирового футбола
Как Москва превратилась в столицу мирового футбола
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
18.06.2018 22:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Экономь на отдыхе

На курортах Кубани для туристов запустили единую скидочную карту
Текст: Ольга Максимова (Сочи)
Российская газета - Федеральный выпуск №7594 (131)
Единую карту лояльности разработали для гостей курортов Краснодарского края. Зарегистрировавшись на специальном сайте и получив ее, туристы могут рассчитывать на хорошие скидки или же получение бонусов в отелях, ресторанах, такси и развлекательных объектах Сочи, Геленджика, Анапы и Новороссийска.
Картой "Южное гостеприимство" могут пользоваться как курортники, так и местные жители. Фото: Ольга Максимова/ РГ Картой "Южное гостеприимство" могут пользоваться как курортники, так и местные жители. Фото: Ольга Максимова/ РГ
Картой "Южное гостеприимство" могут пользоваться как курортники, так и местные жители. Фото: Ольга Максимова/ РГ

Как выяснилось, получить карту на руки можно в отелях и аэропортах или же просто пользоваться так называемой ее виртуальной версией. Схема проста. Сначала надо зарегистрироваться на специально запущенном под программу сайте. Указав имя и фамилию, а также электронную почту и телефон, турист получает свой номер и заводит здесь же личную страничку.

Фото: Ольга Максимова/ РГ
Гостей ЧМ-2018 познакомят с российской кухней

В одном из разделов перечислены все участвующие в программе компании - уже сегодня владельцам карты предлагают получить преференции в 80 компаниях курортов региона. Для этого при получении услуги у партнера проекта нужно просто назвать свое имя или присвоенный номер. Для идентификации сгодится и указанный при регистрации мобильный, а также скачанное на смартфон официальное приложение системы с персональным QR-кодом.

- Программа лояльности "Южное гостеприимство" разрабатывалась при поддержке властей края. Нечто похожее есть и в других регионах, но только у нас она бесплатная. Это для нас обязательное условие, - объясняет руководитель министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди. - Часть объектов предлагает скидки в 10-30 процентов, другие готовы удивлять бонусами.

Так, в прокате велосипедов можно рассчитывать на дополнительные бесплатные часы, а в гостиницах помимо скидки на размещение могут предложить свой комплимент - бутылку шампанского в номер, к примеру.

В списке средств размещения значатся как мини-отели, так и пятизвездочные гостиницы. Дешевле обойдется и морская прогулка в Геленджике, а также посещение пингвинария и океанариума в Сочи. Сюда же включены с десяток музеев, конный театр в олимпийской столице, прокат сигвеев, несколько фитнес-клубов, картинг, экскурсионные маршруты и службы частного извоза, СПА-салоны, салоны красоты, более 20 ресторанов, кафе и баров. Плюс зовут посетить пивоварни, центр винного туризма в Абрау-Дюрсо и даже чайные плантации...

В прокате велосипедов можно получить бесплатные часы, а в гостиницах помимо скидки на размещение и бутылку шампанского в номер

- Готовые к приему гостей на таких условиях предприниматели должны просто подать заявку на включение в программу, которую обещаем рассмотреть в самые короткие сроки. К участию допускаются только хорошо зарекомендовавшие себя заведения с хорошим сервисом. Стоит ли говорить, что такой обмен выгоден как бизнесменам, так и туристам, - уверена руководитель проекта "Южное гостеприимство" Евгения Тонких.

Согласно официальным данным, только за первые несколько дней запуска проекта специальную карту, которая, к слову, является бессрочной, получили более 300 человек. Воспользоваться преференциями могут как приехавшие в регион курортники, так и местные жители.

Главное сегодня

Володин рассказал о главной цели Госдумы при проработке пенсионной реформы
Сбивший пешеходов в центре Москвы таксист признал свою вину
Минфин поддержит снижение порога беспошлинной интернет-торговли
ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя
Глава Audi задержан по делу о "дизельгейте"