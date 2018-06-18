В Майкопе открылся необычный музей математики под открытым небом. Все его экспонаты "состоят из чисел": даже вместительная беседка не просто укрытие от солнца или дождя, а неоконченная задачка в духе кэролловской головоломки.

Музей создан на территории Республиканской естественно-математической школы совместно с Математическим институтом имени Владимира Стеклова РАН.

Математическая школа для одаренных ребят работает уже 20 лет. Ее ученики 72 раза становились призерами зональных этапов российских олимпиад школьников по математике.

- Еще на стадии проекта стало ясно - нужно что-то необычное. Почему бы, к примеру, не разбить математический парк? - рассказывает директор РЕМШ Дауд Мамий. - Главная его цель - популяризация точной науки, чтобы она стала доступна всем.

Первая задачка лежит прямо под ногами. Школьный двор повторяет схему старинного города Кенигсберга, и вымощенные плиткой дорожки между газонами иллюстрируют его семь знаменитых мостов. Среди жителей была распространена загадка: как пройти по всем городским мостам (через реку Преголя), не проходя ни по одному из них дважды? Многие пытались решить ее как теоретически, так и практически, во время прогулок.

- Попробуйте решить ее вы, - предлагает корреспонденту "РГ" 13-летняя ученица школы Джанета Беданокова.

Несколько неуверенных шагов - и тут же слышу продолжение истории.

- Эта задача была решена в 1736 году выдающимся математиком, членом Петербургской академии наук Леонардом Эйлером: он доказал, что это невозможно, - уточняет девочка.

А вот додекаэдр, который сделан из металла по эскизам известного майкопского ювелира и оружейника Аси Еутых. Собран он из 12 правильных пятиугольников, составляющих его грани.

А на ленту Мебиуса - логотип Республиканской естественно-математической школы - ушло несколько месяцев кропотливой работы. Сначала была создана трехмерная компьютерная модель, проведены расчеты, а затем из камня высекли куски таким образом, чтобы при склеивании получилась лента. Даже швов не видно. Лента Мебиуса - одна из известных в математике неориентированных поверхностей, по праву может называться символом бесконечности. Если взять полоску бумаги и в момент соединения перекрутить ее на 180 градусов, а потом провести кисточкой по одной стороне (не прерываясь), то лист будет полностью раскрашен, а еще кисточка обязательно вернется в начальную точку. Открытие этой необычной ленты в 1858 году принадлежит немецкому математику Августу Фердинанду Мебиусу.

- Это не только математический объект, он находит большое применение в технике, - вступает в разговор 15-летний Алексей Бахтин, неоднократный призер Кавказской математической олимпиады по математике. - Например, лента кинокамеры или багажная лента в аэропорту работает по тому же принципу.

Джанета и Алексей не раз бывали на тематических сменах в сочинском образовательном центре "Сириус" и на вопрос о будущей профессии, не задумываясь, отвечают: "Хотим связать себя с точными науками".

И вот что удивляет: музеев науки в мире много, но математика в них представлена крайне слабо. Майкоп - первый город, где создан такой проект.

- Математику очень сложно визуализировать, к тому же к каждому экспонату нужны краткие пояснения в доходчивой форме, - объясняет Дауд Мамий.

Кстати, за территорией парка тоже есть математические объекты - при входе в Адыгейский университет стоит невозможный треугольник Пенроуза, а внутри находится скатерть простых чисел, любоваться которой можно часами. В планах дирекции школы и властей республики - организовывать единый маршрут и проводить экскурсии для детей и взрослых.

Прямая речь

Николай Андреев, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени В.А. Стеклова РАН:

- Математика любит точность, и в этом плане качество исполнения скульптур в майкопском музее - на высоте. В Москве пока подобных площадок нет. Многие спрашивают: зачем популяризовать математику? У детей масса возможностей потратить свое время, но зачем его тратить на математику, они искренне не понимают. А вот если показать, где математика встречается в жизни, зачем она нужна и что знания о ней только расширят твои возможности, то это изменит мышление ребят.

Кстати

Около 15 процентов учителей показали низкие результаты по русскому языку и математике. Такие данные Рособрнадзор получил в ходе исследования, которое прошло в 13 регионах. Учителей русского языка и математики проверяли на знание своего предмета и методики преподавания.