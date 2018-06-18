Разбирательство вокруг одного из крупнейших в коммунальном секторе экономики инвестиционных проектов "Чистый Дон" идет уже не один год. А ведь поначалу считалось, что эта программа, столь необходимая Ростовской области, - классический пример государственно-частного партнерства.

Долгое время сама идея модернизации жилищно-коммунального хозяйства воспринималась как дело безнадежное. Крайняя изношенность сетей, устаревшее оборудование превращали все старания в сизифов труд: усилия титанические, а результат близок к нулю. Чтобы исправить положение, нужны были не только большие средства, но и инновационные решения. Изменить ситуацию удалось с приходом АО "Евразийский". Компания известна большим опытом в реализации проектов государственно-частного партнерства с привлечением инвестиций на объекты коммунальных систем. Один из них - программа "Чистый Дон", инициированная АО "Евразийский", предусматривает кардинальную модернизацию очистки сточных вод канализационных сетей Ростова-на-Дону, Батайска и частично Аксая.

Уже достигнутые результаты проекта трудно переоценить. Но вот парадокс. Люди, отдавшие на его воплощение массу сил, привлекшие инвесторов, попали под суд. Одна из ключевых фигур громкого дела, в котором разбираются правоохранители, - бывший заместитель министра энергетики РФ, президент АО "Евразийский" Станислав Светлицкий. Ему инкриминируют участие в мошенничестве на сумму 1 120 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этой же статье обвиняется Дмитрий Пузанов, генеральный директор "АБВК-Эко", специально созданной для реализации "Чистого Дона".

- В 2008 году стратегический инвестор ростовского водоканала, компания "Евразийский", инициировала разработку технико-экономического обоснования проекта "Чистый Дон", включающего пять компонентов, - рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Сергей Шнейдер. - В их числе строительство подземных канализационных коллекторов, реконструкция внутриплощадочных коммуникаций и внедрение системы ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод. В декабре 2009 года проект поддержало правительство РФ. Было заключено инвестиционное соглашение, финансирование предполагалось осуществлять из четырех источников: за счет средств Инвестиционного фонда РФ, регионального и местного бюджетов, а также частного инвестора.

Частным инвестором выступила компания "АБВК-Эко". Проект успешно прошел несколько стадий реализации. В частности, построен блок ультрафиолетового обеззараживания сточных вод (УФО), что позволило отказаться от хлорирования. На очереди был завод по сжиганию илового осадка очистных сооружений. Проект сложный и инновационный, поэтому в 2012 году "АБВК-Эко" выбирает в качестве подрядчика на строительство завода немецкую фирму Hager + ElsässerGmbH. Одновременно заключается договор с компанией-гарантом EulerHermesDeutschland AG на случай, если возникнут обстоятельства, не позволяющие исполнить контракт. "АБВК-Эко" берет целевые кредиты в двух российских банках и полностью перечисляет их немецкому подрядчику.

Люди, отдавшие на воплощение ­проекта массу сил, привлекшие инвесторов, попали под суд

В апреле 2014 года ЗАО "АБВК-Эко" приняло решение о реорганизации, из него выделяется АО "АБВК-Эко". Компания решила разделить производственную деятельность и инвестиционную. ЗАО "АБВК-Эко" занимается дальнейшей реализацией инвестиционного соглашения, АО "АБВК-Эко" эксплуатирует блок ультрафиолетового обеззараживания, ему же переданы кредитные обязательства перед банками, недостроенный завод по сжиганию илового осадка.

При разделении АО получило около 90 процентов стоимости всех активов материнской компании - 1 630 миллионов рублей. Банковские займы в сумме 1 120 миллионов рублей полностью перекрываются переданными активами. Надо учитывать еще и то, что эксплуатация блока УФО каждый месяц приносит доход в 5 миллионов рублей, которые аккумулируются на счете АО "АБВК-Эко". Об экономической целесообразности этого шага свидетельствует заключение экспертов Торгово-промышленной палаты области, а законность разделения подтверждена вступившим в силу судебным актом арбитражного суда.

В июле 2014 года стало известно, что немецкая компания Hager + ElsässerGmbH отказывается от исполнения контракта в связи с банкротством, при этом обязательства по строительству завода новому собственнику, купившему бизнес Hager +

ElsässerGmbH, переданы не будут. После чего ЗАО "АБВК-Эко" обратилось к гаранту, потребовав выплатить гарантийные платежи. В сентябре начинаются выплаты.

ЗАО "АБВК-Эко" уведомило министерство ЖКХ Ростовской области о банкротстве подрядчика и предложило построить новые объекты, которые, по сути, тоже призваны сжигать иловый осадок. Среди них газопоршневая электростанция, блок деодорирования и другие. Несмотря на все перипетии, реализация проекта "Чистый Дон" продолжилась за счет выплат гарантийных платежей, а требования АО "АБВК-Эко" к немецкому подрядчику сохранились и были включены в реестр кредиторов Hager + ElsässerGmbH.

Неожиданно в июне 2016 года Дмитрию Пузанову, а через месяц и Станиславу Светлицкому предъявляют обвинение в хищении заемных средств банков.

- По версии следствия, преступным является то, что средства, полученные в качестве гарантийных платежей, не пошли на досрочное погашение банковских кредитов, - говорит адвокат Светлицкого Светлана Воронцова. - Но почему инвестор должен был останавливать реализацию столь важного социально-значимого проекта и досрочно возвращать кредиты, когда не было на то ни законных, ни договорных оснований? Предположение о разделении ЗАО "АБВК-Эко" в целях хищения денег, выплаченных по гарантии, тоже за рамками элементарной логики. Решение о реорганизации ЗАО "АБВК-Эко" принято в апреле 2014 года, а ясность с компанией-банкротом наступила только в июле того же года. Никто не мог знать заранее, что немецкий подрядчик не передаст новому собственнику обязательства по строительству завода. Предвидеть с абсолютной уверенностью, что деньги по гарантиям будут выплачены, тоже было сложно.

Куда же исчезли эти средства? Они не исчезли! Газопоршневая электростанция, элементы инженерной инфраструктуры уже построены и частично введены в эксплуатацию. До завершения всех работ осталось несколько месяцев. Согласитесь, довольно странный способ использования денег в корыстных целях.

Программа "Чистый Дон" уже кардинально улучшила экологическую ситуацию в регионе. В выигрыше не только экология. Сняты инфраструктурные ограничения по развитию промышленного и жилищного строительства, появились возможности подключения новых потребителей к централизованной системе водоотведения.

Но для тех, кто работал над этим проектом, результат плачевный. Уже без малого два года Светлицкий и Пузанов находятся в следственном изоляторе. Суды Ростова-на-Дону раз за разом отклоняют ходатайства защиты, требовавшей для них иной меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Получается, что предприниматели, как бы честно и ответственно они ни относились к своему делу, в правовом поле беззащитны?