В Свердловской области штрафы ГИБДД потратят на ремонт дорог

Власти Свердловской области придумали, как пополнить региональный дорожный фонд. Совет Законодательного собрания предложил направлять собранные за нарушения ПДД штрафы на ремонт дорог.

Соответствующий законопроект включил в повестку заседания на 26 июня.

"Ежегодно бюджет фонда растет, и составляет уже более 12 миллиардов рублей. Тем не менее, вопросы к качеству дорог остаются", - говорит председатель заксобрания Людмила Бабушкина.

Сейчас штрафы поступают в областной бюджет, а затем используются для решения разного рода задач. Законопроект же придаст им целевой характер.

По примерным подсчетам, объем дополнительных доходов дорожного фонда может составить немногим меньше двух миллиардов рублей в год.