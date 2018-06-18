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18.06.2018 09:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Свердловской области штрафы ГИБДД потратят на ремонт дорог

Текст: Татьяна Воробьева

Власти Свердловской области придумали, как пополнить региональный дорожный фонд. Совет Законодательного собрания предложил направлять собранные за нарушения ПДД штрафы на ремонт дорог.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Штрафы пополнят дорожные фонды

Соответствующий законопроект включил в повестку заседания на 26 июня.

"Ежегодно бюджет фонда растет, и составляет уже более 12 миллиардов рублей. Тем не менее, вопросы к качеству дорог остаются", - говорит председатель заксобрания Людмила Бабушкина.

Сейчас штрафы поступают в областной бюджет, а затем используются для решения разного рода задач. Законопроект же придаст им целевой характер.

По примерным подсчетам, объем дополнительных доходов дорожного фонда может составить немногим меньше двух миллиардов рублей в год.

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