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18.06.2018 14:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уральская студентка изобрела колбасу для похудения

Текст: Татьяна Воробьева

Студентка Уральского аграрного университета разработала инновационный состав для колбас. Получившийся продукт вполне подойдет для тех, кто хотел бы сбросить вес, но не намерен отказываться от любимой еды.

Рецепт купат (сырых колбасок для жарки) включает гуммиарабик - смолу акации. Как пояснили в пресс-службе вуза, вещество это известно с незапамятных времен, но добавлять его в мясо для сих пор никто не догадался. Зато это природный загуститель активно применяется кондитерами, производителями жвачки и пива.

Фото: sputnik.kg
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"Гуммиарабик содержит большое количество пищевых волокон. Его можно считать не только безопасной, но и полезной пищевой добавкой. Он способствует профилактике многих заболеваний пищеварительной системы, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, ожирения, сахарного диабета", - считает Виктория Шельпякова, автор рецептуры.

Считается, что смола акаций способствует выводу из организма солей тяжелых металлов и радионуклидов. А благодаря высокому содержанию клетчатки - понижает глюкозу в крови, борется с холестериновыми бляшками.

Новые купаты ничем не отличается от классических: рубленое мясо, соль, черный перец. Но в фарш добавляется гуммиарабик - всего два процента от всей массы.

Рецепт уже успешно протестирован в учебной лаборатории. Ученые рекомендуют разработку студентки для внедрения в производство.

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