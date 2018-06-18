Тюменские ученые разработают искусственные суставы

Профессоры Тюменского индустриального и Тюменского государственного медицинского университетов обсудили реализацию четырех инновационных проектов. Одна из разработок - создание спейсеров, устройств, позволяющие на время заполнять собою место удаленного сустава или кости.

Как пояснили в пресс-службе проекта "Тюменская инициатива для университетов", модели устройства будут создавать по 3D-образу, полученному на основе результатов компьютерной томографии. Главная задача инженеров сейчас - найти материал, который сможет служить пациенту временным суставом или костью в течение 2-3 месяцев.

"В разработке задействуют различные кафедры: BIM-проектирование (информационное моделирование - ред.), материаловедов", - говорит директор центра перспективных исследований и инновационных разработок Алексей Пауков.

Еще одна любопытная идея, которую активно обсуждают тюменские ученые, - это устройство, которое сможет защитить человека от последствий вдыхания выхлопных газов, пыли, пыльцы - небольшое приспособление вставляется в слизистую носа.

"Другая разработка, в которой заинтересована сегодня тюменская медицина, - это прибор для мониторинга за состоянием организма человека. Инженеров ТИУ просят разработать устройство, способное в течение 48 часов отслеживать температуру тела, оценивать физическую активность и внешнюю освещенность", - рассказали в пресс-службе проекта.

Кафедра травматологи заинтересована также в усовершенствовании аппарата внешней фиксации позвоночника. "Изыскания по разработке выпрямляющего корсета для позвоночника уже ведутся", - констатируют в ТИУ.