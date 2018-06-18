Живущий в Колумбии уралец приехал в Россию на ЧМ-2018

Никита Григорьев родился в городе Миассе в Челябинской области. В июне 2016 года он отправился покорять мир, но на второй год странствий задержался в Колумбии. Сейчас парень ненадолго вернулся домой поправить здоровье, проведать родных и посетить чемпионат.

Любопытно, что Никита далеко не фанат футбола: главная мотивация посещения спортивного праздника - незабываемая атмосфера торжества.

- Я здесь, чтобы отлично провести время и, конечно, поддержать уругвайцев, - поделился он. - За то время, что я прожил в Америке, мне стала близка их культура. Наши жизни - невероятно разные миры. Уругвайцы по менталитету более открыты, чем русские. Для них нормально всегда танцевать и петь. Они проще относятся ко многим вещам. Нам же этому только стоит поучиться.

Юноша отметил, что приехал с еще одной важной целью: ему хочется развеять стереотипы о том, что россияне - скованные люди:

- Всегда старался донести до американцев мысль: мы - такие же открытые и добрые. Просто к нашим надо найти свой ключ. У русского человека горячее сердце, до которого надо добраться.

В общении с иностранцами проблем у Никиты нет. Английский он освоил в путешествиях. А вот испанский он уже начал забывать, и вновь окунуться в языковую среду для него большая радость. Никита даже помог провести небольшую экскурсию по городу для приезжих.

- От Екатеринбурга уругвайцы в восторге, - делится уралец. - Наперебой отмечают, как здесь чисто и уютно, с чем согласен и я. Правда, некоторым не хватает баров, где можно было бы еще больше развлекаться. Но в целом, все довольны. Они приехали отдыхать, и, думаю, выполнили план на все сто, заодно показав местным, как позитивно можно жить.

Попаданию на чемпионат предшествовала бурная история. К двадцати трем годам Никита, сменив несколько работ, стал успешным предпринимателем в сфере строительного бизнеса. Однако в определенный момент дело резко начало приносить убытки. Парень решил бросить все и увидеть мир: сейчас или никогда. Без знания английского и продуманного плана он затеял свой "проект" - отправиться с другом в кругосветное путешествие, о котором в дальнейшем планирует написать книгу и снять фильм. Планка стояла непростая: добраться до Антарктиды. Никита отправился на запад. Друг - на восток. Товарищ через полгода сдался, дойдя до Индонезии, а вот нашего героя ждали бурные приключения: он проехал через всю Европу и переплыл Атлантический океан на маленькой яхте. Далее - почти на год осел в Колумбии. Морское путешествие и резкая смена климата сильно подорвали здоровье уральца. Однако от мечты парень отступать не собирается, и в ближайшем будущем планирует снова отправиться в путь.