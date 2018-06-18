Бывший замглавы уральского города осужден за взятку квартирой

Бывший заместитель главы Арамильского городского округа приговорен к девяти годам и многомиллионному штрафу за взятку квартирой в новостройке.

В прошлом году 12 мая чиновник получил право собственности на жилплощадь ценой более двух миллионов и размерами 52 квадратных метра в строящемся доме. Оформлены документы были на имя знакомой подсудимого. За эту взятку фигурант обещал директору компании-застройщика свое покровительство в бизнесе.

"При этом, - подчеркивает пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова, - в администрации чиновник курировал прием заявлений о выдаче разрешений на строительство и знал, что без согласования с мэрией возвести новый дом нельзя".

В июле 2017 года замглавы уволили с должности.

"В качестве свидетелей допросили сотрудников администрации Арамильского городского округа, был проанализирован большой объем служебной документации, проведены экспертизы (в том числе - при помощи "детектора лжи"). Кроме того, на имущество обвиняемого наложили арест", - рассказал пресс-секретарь регионального Следственного комитета Александр Шульга.

Сегодня Сысертский районный суд признал экс-чиновника виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он проведет 9 лет в исправительной колонии строгого режима, а также выплатит штраф в размере двукратной суммы взятки - 4 миллиона 737 тысяч рублей.

После оглашения приговора 48-летнего мужчину взяли под стражу в зале сюда.