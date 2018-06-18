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18.06.2018 23:21
Рубрика: Общество

Сквозь коридор

Российский и украинский омбудсмены встретились и обсудили график посещения заключенных
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Столичный выпуск №7594 (131)
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась 18 июня в своем московском офисе на Мясницкой с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. На закрытой встрече они обсудили "дорожную карту" посещения омбудсменами осужденных граждан России на Украине и, наоборот, украинцев в РФ.
Прежде чем выйти к журналистам, Татьяна Москалькова и Людмила Денисова провели важную "закрытую встречу". Фото: РИА Новости Прежде чем выйти к журналистам, Татьяна Москалькова и Людмила Денисова провели важную "закрытую встречу". Фото: РИА Новости
Прежде чем выйти к журналистам, Татьяна Москалькова и Людмила Денисова провели важную "закрытую встречу". Фото: РИА Новости

Журналисты были предупреждены, что российский и украинский омбудсмены выйдут к ним с опозданием. Рожденная телефонным разговором президентов России и Украины, состоявшимся по инициативе украинского президента, встреча была обречена на высокую плотность содержания и детальность обсуждения. Татьяна Москалькова сказала до ее начала, что ожидается посещение 34 заключенных.

"Началась выработка "дорожной карты" посещения граждан, находящихся в местах лишения свободы", - цитировали Instagram Москальковой следящие за ходом встречи журналисты РИА Новости.

К журналистам омбудсмены вышли уже с согласованным графиком посещения.

Москалькова рассказала о сотрудничестве с Украиной в сфере прав человека

"Сегодняшний день значим", отметила Татьяна Москалькова, прежде всего потому, что впервые "появилась возможность выстроить гуманитарный коридор для оказания помощи людям".

"Взаимность, паритетность и одновременность, синхронность" - назвала она принципы мониторингового посещения осужденных, подчеркнув, что график пока носит характер предложений, "узаконить" его могут соответствующие органы власти: "ждем согласования". "Мы свои предложения сделали", - подтвердила Людмила Денисова.

В ходе встречи омбудсмены договорились о взаимном посещении осужденных, наверное, с наиболее "громкими" и резонансными в обе стороны историями - Олега Сенцова в Салехарде и Кирилла Вышинского в Херсоне.

"Мы намерены вместе или с уполномоченным по правам человека в Салехарде посетить Сенцова", - процитировало ТАСС комментарий Татьяны Москальковой в перерыве переговоров. - После этого, поскольку мы договорились о паритетных шагах, готовы были бы посетить Вышинского". При этом Татьяна Москалькова сообщила, что Людмила Денисова "досконально описала состояние здоровья Вышинского" (камера на 5 человек, "достаточно нормальные условия", душ с горячей водой, "никаких жалоб он не высказывал") и в ответ получила полную информацию по поводу Олега Сенцова. При этом Москалькова подчеркнула: "Но каждый из нас хотел бы увидеть все своими глазами". Прежде всего чтобы напрямую услышать их пожелания и передать необходимую информацию родственникам.

Омбудсмены собираются посетить 34 заключенных

У разработанного графика есть две особенности. Во-первых, кроме граждан России и Украины среди осужденных есть граждане с неурегулированным статусом, которых каждая сторона считает своими. А по закону к "своим" не могут прийти консулы. После заключения специального соглашения об этом такая возможность им будет предоставлена.

Во-вторых, скоро появится возможность посещения заключенных не только уполномоченными по правам человека, но и их доверенными лицами, если вдруг омбудсмен почему-либо не сможет попасть на встречу.

Стало известно, что российский омбудсмен планирует посетить журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, активистку "Волонтеров Победы" Елену Одновол, Александра Баранова и Максима Одинцова и других. Людмила Денисова надеется на содействие в посещении Олега Сенцова, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Дмитрия Штыбликова, Романа Сущенко, Александра Кольченко и других.

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