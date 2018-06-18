Оказалось, что местные коллеги Павленского по художественному цеху сподобились лишь на одну более чем скромную акцию, скорее курьезную, чем серьезную. Двенадцать человек, включая экс-активистку из скандальной организации "Фе мен", а также даму-пенсионерку из бывших судей, действительно с четверть часа постояли на Вандомской площади напротив французского минюста с плакатами с изображением акциониста на фоне горящего фасада Банка Франции. Стояние продолжалось до тех пор, пока подъехавшие полицейские вежливо не попросили "плакатоносцев" убраться восвояси. Причем служивые так и не поняли, чего хотели манифестанты: подумали, что те поддерживают "какого-то певца". Дело в том, что полицейские, как и подавляющее число французов, не имеют ни малейшего представления о российском эпатажном художнике-акционисте и его судьба им крайне безразлична. А напомни о поджоге - реакция у всех будет одинаковой: совершил преступление - отвечай, о чем, кстати, в свое время было немало соответствующих откликов в соцсетях.
Срок предварительного заключения российскому художнику-акционисту Петру Павленскому, который в октябре прошлого года совершил поджог здания Банка Франции на площади Бастилии, продлен вплоть до начала судебного процесса над ним. Причем когда он состоится, неизвестно. Может быть, через несколько месяцев, а может, учитывая катастрофическую загруженность местных судов, - и через год-другой. Как ни старалась адвокат художника-поджигателя Доминик Бейретер-Минков убедить судью Натали Турке, что ничего страшного не произойдет, если ее клиента выпустят из тюремных казематов под подписку, что было сделано в январе с его гражданской женой и подельницей Оксаной Шалыгиной, та была непреклонна. А в постановлении суда этому вердикту были даны четкие объяснения. Так вот главное из них - крайне высокий "риск рецидива". Причем, как указывается в документе, подследственный и раньше "совершал подобные акты и публично наносил себе увечья", считая это "политическим искусством". Хотя список "художеств" Павленского в России не приводится, ясно, что во французских судебных инстанциях хорошо осведомлены как о пожаре, который тот устроил у входа в здание ФСБ на Лубянке, так и о зашивании рта, отрезании уха и прибивании своего причинного места к брусчатке на Красной площади.
Французы также опасаются, что, окажись на свободе, он запросто может податься в бега, как однажды уже сделал, сбежав из России, где его намеревались привлечь к ответу по подозрению в преступлениях на сексуальной почве. Это уже не говоря о невыплаченном штрафе в 500 тысяч рублей за ущерб зданию на Лубянке. Причем к побегу, как отмечается в постановлении парижского суда, у Павленского есть все основания, ибо во Франции проштрафившегося акциониста ничто не держит. "Образ жизни, который избрала созданная Павленским и Шалыгиной семейная пара - а они утверждают, что живут не работая, не платя ни за что и самовольно занимая пустующие помещения, а также тяжесть наказания (речь идет о тюремном сроке до 10 лет. - Прим. ред.) подтверждают тот факт, что контроль за художником может быть гарантирован только в условиях лишения свободы", - подчеркивается в документе. Еще одна причина, на которую ссылаются судебные инстанции, это психологический профиль Павленского: за прошедшие месяцы радикала от искусства четырежды подвергали экспертизам: три раза - психиатрическим и один раз - психологической. У него было установлено несколько "расстройств и особенностей", в том числе "навязчивые бредовые идеи, пограничное расстройство личности", "желание нарушать закон и предусмотренные им рамки".
Дмитрий де Кошко, публицист:
- Французам нет никакого дела до Павленского, и они полностью полагаются на свое правосудие, - убежден он. - Даже то, что на Вандомской площади прошла некая акция, уже для меня удивительно. Если кто-то и помнит об этом "великомученике", то это очень узкий и весьма специфический круг столичной полуинтеллигенции, как правило, настроенной против России. Там-то не забыли о его прежнем "творчестве", но все равно для них даже после поджога банка и заведения уголовного дела он - не фигура.
Теперь этой публике больше интересна другая "жертва российского режима" - украинский режиссер Олег Сенцов, который получил большой тюремный срок за подготовку терактов в Крыму. Но о том, что он террорист, здесь, естественно, не говорят. Для них Сенцов - просто кинодеятель, которого "арестовал Путин", и точка. Знаете, в наших СМИ считается хорошим тоном ругать Россию. Даже сейчас, во время футбольного чемпионата мира, проходящего в вашей стране, некоторые спортивные журналисты - а они не большие спецы в международной тематике - то и дело "лягают" Россию. Почему? Потому что знают, что это будет хорошо воспринято в редакциях. Такова наша политкорректная реальность. Раньше в СССР, чтобы получить дополнительную информацию, надо было слушать разные "голоса". Теперь мы поменялись местами. У нас, чтобы раздобыть не искаженные политкорректностью сведения, надо прикладывать усилия. Дело Сенцова, история с отравлением Скрипаля, ситуация в Сирии - наглядные тому примеры.