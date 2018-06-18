В российских СМИ появилась информация о том, что якобы десять французских художников, кинорежиссер и почетный судья устроили пикет перед министерством юстиции Франции в поддержку сидящего в местной тюрьме Петра Павленского. Но при разборе того, что произошло на самом деле, выяснилась любопытная деталь: во французских СМИ, которые до ареста Павленского во всю его расхваливали, выставляя "борцом за свободу личности и творчества", об этом протесте "французского художественного сообщества" практически ничего не сообщалось, словно его вовсе не было.

Оказалось, что местные коллеги Павленского по художественному цеху сподобились лишь на одну более чем скромную акцию, скорее курьезную, чем серьезную. Двенадцать человек, включая экс-активистку из скандальной организации "Фе мен", а также даму-пенсионерку из бывших судей, действительно с четверть часа постояли на Вандомской площади напротив французского минюста с плакатами с изображением акциониста на фоне горящего фасада Банка Франции. Стояние продолжалось до тех пор, пока подъехавшие полицейские вежливо не попросили "плакатоносцев" убраться восвояси. Причем служивые так и не поняли, чего хотели манифестанты: подумали, что те поддерживают "какого-то певца". Дело в том, что полицейские, как и подавляющее число французов, не имеют ни малейшего представления о российском эпатажном художнике-акционисте и его судьба им крайне безразлична. А напомни о поджоге - реакция у всех будет одинаковой: совершил преступление - отвечай, о чем, кстати, в свое время было немало соответствующих откликов в соцсетях.

Срок предварительного заключения российскому художнику-акционисту Петру Павленскому, который в октябре прошлого года совершил поджог здания Банка Франции на площади Бастилии, продлен вплоть до начала судебного процесса над ним. Причем когда он состоится, неизвестно. Может быть, через несколько месяцев, а может, учитывая катастрофическую загруженность местных судов, - и через год-другой. Как ни старалась адвокат художника-поджигателя Доминик Бейретер-Минков убедить судью Натали Турке, что ничего страшного не произойдет, если ее клиента выпустят из тюремных казематов под подписку, что было сделано в январе с его гражданской женой и подельницей Оксаной Шалыгиной, та была непреклонна. А в постановлении суда этому вердикту были даны четкие объяснения. Так вот главное из них - крайне высокий "риск рецидива". Причем, как указывается в документе, подследственный и раньше "совершал подобные акты и публично наносил себе увечья", считая это "политическим искусством". Хотя список "художеств" Павленского в России не приводится, ясно, что во французских судебных инстанциях хорошо осведомлены как о пожаре, который тот устроил у входа в здание ФСБ на Лубянке, так и о зашивании рта, отрезании уха и прибивании своего причинного места к брусчатке на Красной площади.

Французы также опасаются, что, окажись на свободе, он запросто может податься в бега, как однажды уже сделал, сбежав из России, где его намеревались привлечь к ответу по подозрению в преступлениях на сексуальной почве. Это уже не говоря о невыплаченном штрафе в 500 тысяч рублей за ущерб зданию на Лубянке. Причем к побегу, как отмечается в постановлении парижского суда, у Павленского есть все основания, ибо во Франции проштрафившегося акциониста ничто не держит. "Образ жизни, который избрала созданная Павленским и Шалыгиной семейная пара - а они утверждают, что живут не работая, не платя ни за что и самовольно занимая пустующие помещения, а также тяжесть наказания (речь идет о тюремном сроке до 10 лет. - Прим. ред.) подтверждают тот факт, что контроль за художником может быть гарантирован только в условиях лишения свободы", - подчеркивается в документе. Еще одна причина, на которую ссылаются судебные инстанции, это психологический профиль Павленского: за прошедшие месяцы радикала от искусства четырежды подвергали экспертизам: три раза - психиатрическим и один раз - психологической. У него было установлено несколько "расстройств и особенностей", в том числе "навязчивые бредовые идеи, пограничное расстройство личности", "желание нарушать закон и предусмотренные им рамки".

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Дмитрий де Кошко, публицист:

- Французам нет никакого дела до Павленского, и они полностью полагаются на свое правосудие, - убежден он. - Даже то, что на Вандомской площади прошла некая акция, уже для меня удивительно. Если кто-то и помнит об этом "великомученике", то это очень узкий и весьма специфический круг столичной полуинтеллигенции, как правило, настроенной против России. Там-то не забыли о его прежнем "творчестве", но все равно для них даже после поджога банка и заведения уголовного дела он - не фигура.

Теперь этой публике больше интересна другая "жертва российского режима" - украинский режиссер Олег Сенцов, который получил большой тюремный срок за подготовку терактов в Крыму. Но о том, что он террорист, здесь, естественно, не говорят. Для них Сенцов - просто кинодеятель, которого "арестовал Путин", и точка. Знаете, в наших СМИ считается хорошим тоном ругать Россию. Даже сейчас, во время футбольного чемпионата мира, проходящего в вашей стране, некоторые спортивные журналисты - а они не большие спецы в международной тематике - то и дело "лягают" Россию. Почему? Потому что знают, что это будет хорошо воспринято в редакциях. Такова наша политкорректная реальность. Раньше в СССР, чтобы получить дополнительную информацию, надо было слушать разные "голоса". Теперь мы поменялись местами. У нас, чтобы раздобыть не искаженные политкорректностью сведения, надо прикладывать усилия. Дело Сенцова, история с отравлением Скрипаля, ситуация в Сирии - наглядные тому примеры.