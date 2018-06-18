СМИ рассказали о новой агрессивной стратегии киберкомандования США

Кибернетическое командование США получило широкие полномочия по ведению превентивных наступательных операций.

Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на новую стратегию этой структуры, теперь она сможет гораздо более агрессивно действовать в киберпространстве, что повышает риск конфликта с другими государствами или пользующихся их поддержкой группами хакеров. К числу основных противников американские военные относят Россию, КНДР и КНР.

Новую стратегию газета называет "существенным сдвигом", отмечая, что до этого действия США в киберпространстве в основном сводились к отражению атак на американские сети, прежде всего, сети самого Пентагона.

Крупные наступательные операции проводились куда реже, в том числе потому, что, как и в случае с ядерным оружием, их может санкционировать только президент США. В последние годы такие кибервылазки осуществлялись против сетей террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ) и ее вербовщиков, но их результаты издание назвало "сомнительными".

В мае 2018 года статус киберкомандования был повышен до уровня полноценного и независимого командования вооруженных сил США наряду с боевыми подразделениями. Теперь оно наделено полномочиями вести постоянные и полномасштабные операции в зарубежных сетях "на грани войны" для поиска и ликвидации инструментов противника еще до того, как они нанесут ущерб США.