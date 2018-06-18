И в этой команде нашлось место российскому полузащитнику немецкого происхождения Роману Нойштедтеру. Напомним, что в окончательную заявку России на турнир 30-летний игрок, также выступающий за "Фенербахче", не попал. Благодаря выбору El Pais из разочарованного футболиста Роман превратился в очаровательного.

Полностью команда самых привлекательных мужчин чемпионата мира выглядит так:

Вратарь: Марк-Андре тер Стеген (Германия).

Защитники: Матс Хуммельс (Германия), Жерар Пике (Испания), Лукаш Пищек (Польша), Сантьяго Ариас (Колумбия).

Полузащитники: Роман Нойштедтер (Россия), Тони Кроос, Марко Ройс (оба - Германия), Хамес Родригес (Колумбия)

Нападающие: Пауло Дибала (Аргентина), Антуан Гризманн (Франция).