Очарованы Романом
И в этой команде нашлось место российскому полузащитнику немецкого происхождения Роману Нойштедтеру. Напомним, что в окончательную заявку России на турнир 30-летний игрок, также выступающий за "Фенербахче", не попал. Благодаря выбору El Pais из разочарованного футболиста Роман превратился в очаровательного.
Полностью команда самых привлекательных мужчин чемпионата мира выглядит так:
Вратарь: Марк-Андре тер Стеген (Германия).
Защитники: Матс Хуммельс (Германия), Жерар Пике (Испания), Лукаш Пищек (Польша), Сантьяго Ариас (Колумбия).
Полузащитники: Роман Нойштедтер (Россия), Тони Кроос, Марко Ройс (оба - Германия), Хамес Родригес (Колумбия)
Нападающие: Пауло Дибала (Аргентина), Антуан Гризманн (Франция).
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