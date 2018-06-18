Стали известны подробности госпитализации Иосифа Кобзона

Российский певец и депутат Госдумы РФ 80-летний Иосиф Кобзон самостоятельно обратился в одну из столичных клиник из-за ухудшения здоровья. Экстренной госпитализации, по предварительным данным, не было.

Иосиф Давыдович помещен в палату в хирургии, передает Telegram-канал "112".

Ранее представитель Кобзона заявил, что артист нездоров, однако опасений за его жизнь у специалистов нет.

Напомним, у Иосифа Кобзона диагностировали онкологию более десяти лет назад. С тех пор актер мужественно ведет борьбу с недугом.