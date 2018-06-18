Тепловизоры расширили боевой потенциал сирийских "Квадратов"

Поставленные в Сирию еще во времена СССР зенитные ракетные комплексы "Квадрат" получили тепловизионные камеры. Фотография модернизированной таким образом самоходной установки разведки и наведения 1С91 данного ЗРК появилась в Сети.

صورة للكاميرا الحرارية ايضاً على احد رادار التوجيه 1S91 لصواريخ kvadrat sa-6 سورية .. #syria @oryxspioenkopJP pic.twitter.com/7NUL6mZ8PG — موسوعة عسكرية سورية (@Syr_Mil_Wik) 17 июня 2018 г.

Это оборудование помогает обнаружить цели противника в пассивном режиме, не демаскируя себя. Что очень важно в современных условиях, когда на включенные радиолокационные станции очень быстро наводятся специальные ракеты, уничтожающие их.

На 1С91, кроме РЛС обнаружения целей, системы "свой-чужой" для определения их государственной принадлежности и станции наведения имелся телевизионно-оптический визир. Однако он уже не отвечал современным требованиям и имел большие ограничения по работе в ночное время.

Все недостатки должны были быть устранены путем внедрения тепловизора, который эффективно видит различные цели как днем, так и ночью. Использование такой техники значительно повышает потенциал даже, казалось бы, устаревших образцов оружия. Единственным недостатком является традиционно высокая стоимость таких камер, что осложняет их массовое внедрение. Поэтому не все "Квадраты" сирийской армии прошли такую модернизацию.

Ранее сообщалось, что новые прицельные системы имеются также на комплексах ПВО С-75. По всей видимости, аналогичные камеры есть также на ЗРК малого радиуса действия С-125 и на самоходных установках войсковой противовоздушной обороны 9K33 "Оса".