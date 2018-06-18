Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
18.06.2018,  
11:22
Текст: Алексей Моисеев

Тепловизоры расширили боевой потенциал сирийских "Квадратов"

Поставленные в Сирию еще во времена СССР зенитные ракетные комплексы "Квадрат" получили тепловизионные камеры. Фотография модернизированной таким образом самоходной установки разведки и наведения 1С91 данного ЗРК появилась в Сети.

Это оборудование помогает обнаружить цели противника в пассивном режиме, не демаскируя себя. Что очень важно в современных условиях, когда на включенные радиолокационные станции очень быстро наводятся специальные ракеты, уничтожающие их.

Фото: Алексей Моисеев
За счет чего ПТРК "Штурм-СМ" остается одним из лучших в мире

На 1С91, кроме РЛС обнаружения целей, системы "свой-чужой" для определения их государственной принадлежности и станции наведения имелся телевизионно-оптический визир. Однако он уже не отвечал современным требованиям и имел большие ограничения по работе в ночное время.

Все недостатки должны были быть устранены путем внедрения тепловизора, который эффективно видит различные цели как днем, так и ночью. Использование такой техники значительно повышает потенциал даже, казалось бы, устаревших образцов оружия. Единственным недостатком является традиционно высокая стоимость таких камер, что осложняет их массовое внедрение. Поэтому не все "Квадраты" сирийской армии прошли такую модернизацию.

Ранее сообщалось, что новые прицельные системы имеются также на комплексах ПВО С-75. По всей видимости, аналогичные камеры есть также на ЗРК малого радиуса действия С-125 и на самоходных установках войсковой противовоздушной обороны 9K33 "Оса".

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
Сирия
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Российский десант получит новейший большой корабль 11:07
Богатые трофеи: отбитую у боевиков технику снова бросили в бой в Сирии 09.06.2018
Российский военный водитель рассказал, как спасал сирийцев 08.06.2018
фото
Фото: Павел Львов/РИА Новости
Ночной штурм армейского спецназа сняли на видео 09:58
Багги "УРА" не подведет спецназ Росгвардии 15.06.2018
Новая немецкая бронеамфибия APVT не смогла превзойти российский ПТС-4 14.06.2018
ПВО
Фото: Ильдус Гилязутдинов/ РИА Новости
Пуск крылатых ракет в Японском море попал на видео 09:53
Турецкие С-400 будут готовы в мае 2019 года 14.06.2018
Турция предложила России совместно производить С-500 14.06.2018