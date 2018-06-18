Трамп поручил Пентагону создать армию для "звездных войн"

Сегодня президент США Дональд Трамп выполнил свое обещание, приступив к анонсированной им ранее масштабной военной реформе. Выступая на заседании Национального космического совета, хозяин Белого дома поручил Пентагону сформировать военно-космические силы, что подразумевает создание полноценной армии, которая в теории должна стать боеспособной в безвоздушном пространстве.

По словам Трампа, обычного "американского присутствия в космосе недостаточно": Вашингтон должен обеспечить там свое военное доминирование. Как передает CNBC, речь идет о том, чтобы "как можно скорее" приступить к созданию "шестой полноценной ветви вооруженных сил". Весной, в своей мартовской программной речи, республиканец выразился более откровенно в отношении новой космической стратегии США, которая допускает ведение боевых действий в космическом пространстве "точно так же, как на суше, в воздухе и на море".

В Пентагоне и в штабе военно-воздушных сил США не спешат комментировать заявления президента. В этом месяце комитет по вооружениям палаты представителей конгресса предложил учредить "космический корпус", который подчинялся бы командованию ВВС.

В то же время шеф Пентагона Джеймс Мэттис лично опровергал перспективы появления в стране шестой ветви вооруженных сил, о которой сегодня говорил Трамп. Если таковая все же появится, то это будет первая подобная новация в структуре военной машины Соединенных Штатов за последние 70 лет. Напомним, что ВВС США были оформлены после окончания Второй мировой войны.