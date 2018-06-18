Ученые рассказали, как защититься от рака груди

Исследование с участием 3200 женщин в возрасте от 55 лет показало, что более высокий уровень витамина D в организме связан с меньшим риском развития рака груди у женщин. Об этом заявили специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего, проанализировав данные, полученные за 15 лет.

Средний возраст добровольцев составил 63 года. Наблюдения за женщинами велись в течение четырех лет. За это время среди участниц исследования было зафиксировано 77 случаев развития рака молочной железы.

- При этом было обнаружено, что женщины с уровнем витамина D в крови выше 60 нанограмм на миллилитр имели гораздо меньший риск появления онкологии по сравнению с теми, у кого этот показатель составлял менее 20 нанограмм на миллилитр, - пояснили исследователи.

Специалисты заключили, что повышение уровня содержания витамина D в крови выше 20 нанограмм на миллилитр является важной профилактикой рака груди, передает Eurekalert.

Кстати

Ранее исследователи из Института воспаления и старения в Бирмингеме (Великобритания) выяснили, что высокий уровень витамина D в организме позволяет быстрее восстанавливаться после тяжелых ожогов.