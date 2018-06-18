Уровень заболеваемости корью вырос в 28 странах Европы

Роспотребнадзор предупреждает о росте уровня заболеваемости корью в 28 Европе на других континентах. В 76 процентах случаев речь идет о местной передаче инфекции, отмечается на сайте ведомства.

Причина - низкий уровень вакцинации. Например, на Украине в 2017 году в 70 раз стало больше тех, кто заболел корью, по сравнению с 2016 годом. Уже в этом году там зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболеваний корью. От осложнений кори умерло 11 человек. Уровень вакцинации там 65 процентов, при рекомендуемых 95 процентах.

Высокий уровень заболеваемости корью отмечен и в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, а также в Канаде и США.