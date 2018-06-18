Новый случай наезда на людей в Европе, на этот раз на юге Нидерландов, в общине Ландграф, расположенной на границе с Германией. В понедельник рано утром белый фургон Fiat Doblo въехал в скопление людей, собравшихся на музыкальном фестивале Pinkpop. Один человек погиб, еще трое получили серьезные ранения и находятся в больницах. Виновник аварии скрылся с места преступления. Задержать подозреваемого удалось лишь через семь часов, и то лишь потому, что тот сдался сам, позвонив в полицию. На момент написания материала идет допрос. О задержанном по имени Жиль Букс де Кассон пока известно лишь то, что ему 35 лет, он инвалид, живет в одном из городов в Голландии.

Одна из версий, рассматриваемых следователями, - "автомобильный терроризм", который используют экстремисты, а также психически больные люди, которые таким образом сводят счеты с окружающими. С начала нынешнего года этот наезд на людей - уже четвертый. В феврале трагедия произошла в городе Перт в Австралии, один человек погиб. В начале апреля в немецком Мюнстере психически нездоровый 48-летний гражданин Германии врезался в уличную террасу ресторана, погибли три человека. А в конце апреля десять человек погибли в канадском Торонто, когда 25-летний Алек Минассян проехал на скорости 80-100 км/ч около двух километров по тротуару. Следует ли считать действия Минассяна терроризмом, следствие до сих пор не установило. За 2016-2017 годы на Западе были совершены более 15 наездов, признанных терактами (Лондон, Париж, Барселона, Берлин, Стокгольм, Нью-Йорк и другие), плюс еще 12 случаев, которые следователи сочли не имеющими отношения к терроризму.

О задержанном по имени Жиль Букс де Кассон пока известно лишь то, что ему 35 лет, он инвалид

А первым случаем, когда автомобиль был сознательно использован в мирное время для убийства, эксперты считают наезд грузовика на группу людей на трамвайной остановке в Праге в июле 1973 года. За рулем находилась психически нездоровая 22-летняя Ольга Хепнарова, которая за день до трагедии разослала в редакции письма с предупреждением, что намерена свести счеты с обществом, которое ее "затравило". В результате наезда 6 человек погибли, 12 получили ранения. Позднее Хепнарову казнили. А в 2010 году издававшийся "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) журнал опубликовал инструкцию, как именно устраивать наезды на людей.

Комментарий

Шауль Ракита, подполковник израильской полиции, специалист по борьбе с терактами

Предотвращать автомобильные теракты особенно сложно. Во-первых, потому, что они не требуют особой подготовки, наличия огнестрельного или холодного оружия. Во-вторых, такие террористы нередко идут на преступление в момент эмоционального всплеска, спонтанно, уже находясь за рулем машины. В таких случаях вся агентурная разведка полиции и службы общей безопасности оказывается бесполезной. Но если все же существует организованная группа, планирующая теракт, то часто ее выявляют на стадии подготовки преступления. Главные участники автомобильных атак в Израиле — подростки обоих полов из неблагополучных семей, женщины, обвиняемые семьей в каких-то мифических или реальных порочащих действиях, а также люди, страдающие психическими заболеваниями. Излюбленными местами наездов остаются израильские автобусные остановки, расположенные вне городов, откуда военнослужащие и учащиеся религиозных школ возвращаются на выходных домой автостопом. Поэтому именно там оборудованы бетонные столбы, чтобы автомобиль с террористом за рулем не смог въехать в людей, ждущих транспорт.

Подготовил Захар Гельман (Тель-Авив)