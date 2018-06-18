В Японии повторилось землетрясение магнитудой 4

В японских префектурах Осака и Киото снова зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 4. Угроза возникновения цунами отсутствует.

Колебания земной коры произошли 19 июня в 0.31 по местному времени, передает телерадиокомпания NHK. Эпицентр землетрясения располагался в северной части префектуры Осака на глубине десяти километров.

Ранее в нескольких префектурах Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате погибли 4 человека, в том числе девятилетняя девочка. Более 370 человек получили травмы различной степени тяжести. Только в Осаке порядка 1,5 тысячи человек вынужденно покинули дома и находятся в эвакуационных пунктах.