В японской префектуре Осака при землетрясении магнитудой 6,1 погибли как минимум три человека. Среди них девятилетняя девочка. Ученицу четвертого класса придавило стеной у бассейна.

Более 230 японцев получили травмы различной степени тяжести, передает телерадиокомпания NHK. Среди пострадавших жители префектур Осака, Киото, Сига и Миэ.

Сейсмическая активность, очаг которой залегал на глубине 13 километров, была зафиксирована в 7:58 утра по местному времени. Стихию такой силы на территории Осаки не фиксировали с января 1923 года.

Подземные толчки вызвали перебои в движении скоростных поездов "синкансэн", временно была приостановлена работа аэропорта Осаки. Сотрудники воздушной гавани вынуждены были проверить состояние взлетно-посадочной полосы. Во многих домах пропали электричество, вода и газ.

В городе Киото местные жители ощутили землетрясение магнитудой 5, в столичном Токио - магнитудой 4.